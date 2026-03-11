Cultura
Govern vol mantenir un espai de reconeixement pel sector literari malgrat la fi de la Nit Literària
La ministra de Cultura, Mònica Bonell, ha assegurat que la situació obre una nova etapa per redefinir el model
La ministra de Cultura, Mònica Bonell, ha assegurat que el Govern d'Andorra vol mantenir un espai de reconeixement per al sector literari malgrat que el Cercle de les Arts i de les Lletres hagi decidit deixar d’organitzar la Nit Literària Andorrana després de 46 anys.
Bonell ha remarcat que, tot i aquest canvi, l’executiu té la voluntat de continuar reconeixent els autors i la producció literària d'Andorra. "Des del Govern volem continuar tenint aquest espai per reconèixer el sector literari, i al final, la nostra cultura", ha afirmat.
La decisió de l’entitat arriba en un moment en què el ministeri ja treballava amb el sector per repensar el futur dels guardons literaris, ha explicat la ministra. En aquest sentit, ha assegurat que la situació obre una nova etapa per redefinir el model. "És cert que ells han comunicat que no volen seguir, però també és cert, i ho sabeu, que el ministeri fa temps que estem treballant amb el sector per veure com podem enfocar els premis literaris que donem des del ministeri i ara és una oportunitat per continuar treballant amb el sector", ha explicat.
La ministra no ha avançat com serà el nou esdeveniment ni quan se celebrarà perquè "encara tot això abans de comunicar-ho en parlarem amb el sector", ha relatat. Però sí que ha explicat que el futur projecte vol recollir l’herència de la Nit Literària i les aportacions que els han traslladat des del sector literari. "És l'oportunitat de recollir la feina que s'ha fet fins ara, que és molt important, i també recollir totes aquestes aportacions que ens han fet des del sector literari i plasmar-ho en un any literari que serà diferent, tindrà l'essència de tots aquests anys, però que també serà diferent perquè intentarem recollir totes aquestes aportacions", ha afirmat.
Bonell ha agraït la tasca del Cercle de les Arts i de les Lletres després que l’entitat hagi comunicat que deixa d’organitzar la Nit Literària Andorrana. "Vull agrair la feina que ha fet el Cercle des de fa més de 46 anys organitzant la Nit Literària i impulsant tots aquests premis a través dels diferents dotadors. Jo crec que és molt important la feina que s'ha fet i cal que els hi reconeixem", ha valorat la titular de Cultura.