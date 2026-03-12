ACTE DE RECONEIXEMENT
Govern homenatja la societat civil pel Dia de la Constitució
El cap de l’executiu, Xavier Espot, posa en valor la dedicació de les entitats que reforcen la cohesió social i impulsen el progrés del país
El Govern va celebrar ahir un acte de reconeixement al teixit associatiu del país amb motiu del 33è aniversari de la Constitució, en la segona edició d’aquesta iniciativa. La cerimònia va tenir lloc a la sala d’emissores de Ràdio Andorra i va combinar un format institucional amb un ambient proper, per posar en valor el paper fonamental de la societat civil en el progrés del país. El cap de Govern, Xavier Espot, va presidir l’acte i va recordar que la societat civil és “la fortalesa del nostre país”, destacant la tasca constant i sovint discreta de les entitats, les federacions esportives i les associacions que generen espais de suport i proximitat, i contribueixen a situar qüestions de primer ordre a l’agenda pública. Segons Espot, la dedicació d’aquestes organitzacions és imprescindible per reforçar la cohesió social i impulsar l’activitat del país en múltiples àmbits.
NACIONAL
Paula Zeppa
Durant la cerimònia, es va reconèixer especialment les entitats que aquest any compleixen efemèrides rellevants, des dels 10 fins als 75 anys de trajectòria, incloent-hi el col·legi Sant Ermengol, l’Esbart Santa Anna i Caldea. També van ser homenatjades organitzacions del sector turístic, econòmic, educatiu, social i esportiu, destacant la seva contribució a la identitat i a la vida comunitària d’Andorra. Espot va assenyalar que aquest reconeixement serveix per “fer visible el treball de les entitats, sovint discret però fonamental, que contribueix a projectar els valors que defineixen el país i a mantenir la nostra cohesió social”.
L’acte va incloure la interpretació de l’himne nacional i es va tancar amb una fotografia de grup i un aperitiu, moments en què els representants de les entitats van intercanviar experiències i projectes amb els membres del Govern. L’ambient va ser proper i distès, amb un fort sentit de comunitat, i també va servir per posar en relleu la col·laboració continuada entre l’administració i el teixit associatiu. Espot va destacar que “el compromís de l’executiu és continuar donant suport i visibilitzant la societat civil, que és clau per al desenvolupament del país i la transmissió dels nostres valors”. Aquest reconeixement institucional referma la voluntat del Govern de mantenir un diàleg continu amb les entitats i de posar en relleu la seva aportació al progrés, a la cohesió social i la tradició andorrana.