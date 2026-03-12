REPORTATGE
Dia de la Constitució laborable
GOVERN permet l’obertura voluntària dels comerços i les zones comercials preveuen mantenir activitat durant la jornada festiva, amb obertures desiguals segons la zona i el tipus de negoci.
Andorra celebra dissabte vinent el Dia de la Constitució, una jornada festiva que commemora l’aprovació de la Carta Magna del 1993 i que s’ha consolidat com una de les dates institucionals més destacades del calendari del país. La diada combina els actes oficials amb una jornada marcada també per l’activitat social i econòmica arreu del territori.
El sector comercial és un dels àmbits directament afectats per la jornada. El Govern ha decidit permetre que els comerços puguin obrir de manera voluntària i de forma excepcional, deixant a criteri de cada establiment si aixeca o no la persiana. Segons la legislació vigent, el 14 de març és un festiu de compliment obligatori, retribuït i no recuperable per a tots els sectors, amb algunes excepcions vinculades directament al turisme. La mateixa llei, però, preveu que el Govern pugui suspendre l’obligació de tancament comercial quan la data coincideixi amb caps de setmana, altres festius o períodes d’alta afluència de visitants, com és el cas d’aquest any.
La presidenta de l’Eix Central, Noemí Rodríguez, explica que el comerç d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany afronta la jornada amb certa normalitat. Les botigues situades a l’eix comercial i afiliades a l’associació, especialment les grans superfícies i el centre comercial Illa Carlemany, obriran amb l’horari habitual. En canvi, molts petits negocis optaran per mantenir el tancament i aprofitar el dia festiu.
A la zona de Riberaygua i travesseres, el president dels comerciants, Sergi Carvalho, apunta que els establiments vinculats als serveis, com perruqueries o alguns restaurants, tancaran. En canvi, la majoria de botigues preveu obrir amb normalitat, amb la confiança que el cap de setmana porti moviment de clients i una afluència de visitants similar a altres períodes festius.
Al centre històric d’Andorra la Vella la situació serà més repartida. Segons expliquen des de l’Associació de Comerciants, aproximadament la meitat dels establiments obriran mentre que l’altra meitat preferirà mantenir el tancament. Restaurants, una farmàcia i alguns comerços ja han confirmat que aixecaran la persiana, fet que permetrà mantenir certa activitat a la zona i donar servei als visitants que passegen pel barri antic durant el cap de setmana.
La situació a altres parròquies és lleugerament diferent. A Encamp i a la Massana molts establiments romandran tancats per poder gaudir del festiu, independentment del tipus de negoci. Perruqueries, floristeries, ferreteries, farmàcies o merceries coincideixen en la voluntat de no obrir i de dedicar la jornada al descans.
Les principals excepcions seran els establiments vinculats als esports de neu. En plena temporada d’esquí, les botigues de lloguer d’esquís i material esportiu mantindran l’activitat per donar servei als visitants que aquests dies s’allotgen al país. També el Funicamp continuarà operatiu, ja que es tracta d’una activitat turística que es manté oberta fins al final de la temporada, previst per al 6 d’abril.
Així, el Dia de la Constitució es viurà amb una activitat comercial desigual segons la parròquia i el tipus d’establiment. Mentre alguns negocis optaran per obrir aprofitant l’afluència de visitants del cap de setmana, d’altres preferiran mantenir el tancament i gaudir de la jornada festiva. En paral·lel, els principals eixos comercials preveuen un ambient moderat però constant de visitants, especialment en zones amb més presència turística i amb major concentració d’establiments oberts durant el cap de setmana, fet que pot contribuir a dinamitzar l’activitat durant tota la jornada i reforçar l’atractiu comercial del país, coincidint amb un període de bona afluència turística.