Miguel Bosé perd la casa que volia llogar a Andorra
El cantant buscava instal·lar-se al país amb els fills, que ja tenen plaça a l’escola Ágora
El cantant Miguel Bosé ha perdut l’habitatge que havia triat per instal·lar-se a Andorra, després que una altra família s’avancés mentre ell valorava si acceptava el preu del lloguer, segons publica el diari espnayol digital El Economista. La casa tenia un cost mensual de 10.000 euros, una quantitat que l’artista considerava elevada.
Bosé, que actualment es troba de gira per Sud-amèrica amb el ‘Importante Tour’, tenia previst iniciar una nova etapa vital al Principat juntament amb els fills Diego i Tadeo, que compliran 15 anys el 2026. Els dos adolescents ja tenen plaça per al curs que començarà al setembre al col·legi Ágora, un dels centres educatius privats més coneguts d'Andorra.
L’habitatge que havia seleccionat el cantant estava situat en una zona envoltada de natura i reunia les característiques que buscava per establir la seva residència. No obstant això, mentre valorava si assumir el cost del lloguer, una altra família interessada va formalitzar l’operació i es va quedar la casa.
Segons fonts del sector immobiliari citades per diversos mitjans, el mercat de lloguer al país és molt competitiu, especialment en habitatges d’alt nivell. En aquest sentit, asseguren que si el cantant opta per un pressupost inferior podria trobar principalment pisos estàndard.
L’interès de Bosé per establir-se a Andorra, respon també a les condicions fiscals del país, amb un IGI del 4,5% i un IRPF que oscil·la entre el 5% i el 10%. Tot i això, per obtenir la residència cal complir determinats requisits, com obrir un dipòsit bancari, invertir almenys un milió d’euros al país o adquirir un immoble d’aquest valor, i residir-hi un mínim de sis mesos l’any.
Després de vuit anys allunyat dels escenaris per problemes de veu, el cantant ha tornat amb una gira internacional que recorrerà diferents capitals al llarg del 2026, una etapa que també podria ajudar-lo a consolidar els seus plans de trasllat a Andorra.