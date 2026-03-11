SANITAT
L’OMS recomana reforçar l’atenció primària i la planificació de personal
L’informe Health Systems in Action-Andorra, elaborat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), va recomanar a Andorra reforçar la prevenció, l’atenció primària i la planificació del personal sanitari per garantir la sostenibilitat del sistema de salut.
L’estudi va destacar que el Principat parteix d’una situació favorable, amb una esperança de vida de 84,6 anys el 2023, una de les més elevades d’Europa, i una cobertura sanitària superior al 98% de la població, l’accés ampli als serveis mèdics, la baixa mortalitat infantil i una elevada cobertura de vacunació. Tot i això, l’OMS va advertir que cal reforçar les polítiques de promoció de la salut, millorar la coordinació dels serveis i impulsar la digitalització i la telemedicina. L’informe també va recordar que el càncer i les malalties cardiovasculars continuen sent les principals causes de mortalitat al país, fet que reforça la necessitat d’intensificar les estratègies de prevenció i promoció d’hàbits saludables entre la població.
L'OMS destaca la cobertura sanitària del 98% de la població d'Andorra
Andorra presenta una esperança de vida de 84,6 anys
L’informe també va posar en relleu que el sistema sanitari es basa en el finançament de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i en la gestió del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), que administra l’hospital Nostra Senyora de Meritxell i la xarxa d’atenció primària.