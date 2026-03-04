Informe
L'OMS destaca la cobertura sanitària del 98% de la població d'Andorra
L’esperança de vida augmenta fins als 84,6 anys el 2023
L’Observatori Europeu de Sistemes i Polítiques de Salut ha publicat l’informe sobre Andorra 2025, que posa en relleu la solidesa del sistema sanitari del Principat. El document destaca que el 98% de la població disposa de cobertura sanitària pública i que "només" l’11% de la despesa total en salut correspon a pagaments directes de les famílies, "una de les proporcions més baixes de la Regió Europea". A més, "només el 2,1% de les llars pateix despesa sanitària catastròfica, situant Andorra entre els països amb millor protecció financera", apunta l'informe.
L’informe valora positivament l’àmplia cartera de serveis coberts per la CASS —incloent-hi actes mèdics a Espanya i França— i el paper de la via preferent per reforçar la figura del metge referent i millorar l’eficiència del sistema. També subratlla el desplegament del Pla integral de salut mental (PISMA) i el Pacte nacional per la sostenibilitat i l’eficiència del sistema sanitari signat el 2024.
L’esperança de vida augmenta fins als 84,6 anys el 2023 (83,4 el 2016), una de les més altes d’Europa. L’OMS remarca l’alta cobertura vacunal (entre el 94% i el 99%), la mortalitat infantil baixa (1,5 per cada 1.000 naixements) i mortalitat materna zero. Les principals causes de mort són malalties no transmissibles, com el càncer i les cardiovasculars, mentre que la tuberculosi es manté en 4 casos per cada 100.000 habitants.
En recursos humans, el nombre de metges passa de 295 el 2010 a 507 el 2023, i el d’infermeres de 364 a 451, amb un increment del 27% dels metges generalistes. Com a repte, l’OMS assenyala l’envelliment del personal mèdic, ja que el 36% dels professionals tenen més de 55 anys.
Finalment, l’organisme valora positivament els avenços en digitalització, com la història clínica compartida i l’aplicació Andorra Salut, que permet als usuaris consultar informes, derivacions i vacunes.