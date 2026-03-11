TURISME
L’ocupació hotelera arriba al 85,27% al febrer malgrat una lleugera davallada
Els hotels d’Andorra van registrar una ocupació mitjana del 85,27% durant el febrer passat, segons les dades publicades per la Unió Hotelera d’Andorra (UHA). La xifra és 2,46 punts percentuals inferior a la del mateix període del 2025, quan l’ocupació total va pujar fins al 87,73%.
Malgrat aquesta lleugera davallada, des de la UHA valoren positivament els resultats, que confirmen la bona dinàmica de la temporada d’hivern iniciada al desembre i gener. El sector va atribuir l’èxit a l’excel·lent estat de les estacions d’esquí i a la qualitat dels establiments, que van mantenir l’interès dels visitants. Diversos esdeveniments, com l’exposició Van Gogh Alive, la Copa del Món d’esquí Andorra 2026, el Freeride World Tour a Ordino Arcalís, el Carnaval i Cota 1.300, també van contribuir a l’augment de l’afluència de públic. L’estratègia de prevenda va permetre assegurar reserves i minimitzar l’impacte de les variacions meteorològiques.