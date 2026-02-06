TURISME
L’ocupació hotelera supera el 80% al gener sense “sacrificar preus”
Les bones condicions de neu empenyen l’afluència de visitants i les pernoctacions
L’ocupació hotelera del gener ha superat les xifres de l’any passat: va ser del 80,52%, 3,21 punts per sobre del 77,31% del primer mes del 2025. Les dades les va facilitar ahir en un comunicat la Unió Hotelera (UHA), que va destacar que aquests resultats s’han assolit “sense haver de sacrificar preus”, que majoritàriament han estat més alts que els de l’any passat. A les bones xifres ha contribuït la major afluència de visitants pel pont de Reis i les bones condicions de les estacions d’esquí, gràcies al volum de nevades, que les ha mantingut plenament operatives. L’entitat va fer una valoració molt positiva dels resultats, que “confirmen l’excel·lent posicionament de la destinació” i permeten afrontar la resta de la temporada d’hivern “amb confiança”.
A més, la patronal del sector hoteler també va remarcar l’impacte de la celebració de diversos esdeveniments al llarg del mes, com l’Skimo Comapedrosa, el Trofeu Borrufa, el muntatge Van Gogh Alive, el concert de Cap d’Any, les escudelles de Sant Antoni o la Cota 1.300 d’Ordino, que han contribuït al bon nivell d’ocupació.
NACIONAL
Finalment, l’entitat va destacar el bon comportament dels caps de setmana del mes, amb nivells d’ocupació molt elevats de manera sostinguda. L’informe destaca el cinquè cap de setmana del mes, corresponent als dies 30 i 31 de gener, que va assolir una mitjana general del 95,42%, amb puntes del 99,18% al Pas de la Casa i del 97,51% a Escaldes, per tant, de gairebé plena ocupació. De fet, la cinquena setmana completa de gener, del 26 de gener a l’1 de febrer, va registrar una dada mitjana del 84,76% arreu del Principat, un fet que per a la Unió Hotelera confirma la capacitat del primer mes de l’any per mantenir nivells d’activitat molt elevats més enllà dels caps de setmana.