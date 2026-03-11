Consell de ministres
Govern fixa un IPC màxim del 2,5% per l'augment dels lloguers el 2027
Marsol defensa que la descongelació dels arrendaments és "progressiva i garantista"
El topall límit de l'Índex de Preus al Consum (IPC) que es podrà aplicar a l'increment dels lloguers l'any 2027 serà del 2,5%. És la xifra que ha fixat el Govern en el projecte de llei de descongelació d'arrendaments que ha aprovat avui el consell de ministres i que ha presentat Conxita Marsol. La ministra d'Habitatge ha anunciat que s'ha marcat un sostre a la inflació davant l'escenari econòmic generat pel conflicte a l'Iran i que per ara només s'ha posat una xifra tope per a l'any vinent.
El text s'entrarà a tràmit parlamentari per via d'urgència dilluns o dimarts perquè ha d'estar aprovat abans del juny ja que els primers contractes quedaran alliberats l'1 de gener del 2027 i ja ha d'estar vigent la legislació per renovar els lloguers. Marsol ha explicat que la llei canvia el termini de preavís per resoldre o renovar un contracte de lloguer i es passa dels tres mesos actuals a sis mesos perquè els llogaters tinguin temps de trobar habitatge, si és el cas.
La ministra d'Habitatge ha detallat els límits de les pujades i el termini de la fi de les pròrrogues establerta al text, tal com recull la informació publicada avui pel Diari. Les condicions fixades per a la liberalització dels primers contractes afectaran uns 7.000 arrendaments anteriors al 2012 o amb preu inferior a 6 euros el metre quadrat i la pujada màxima que es pot aplicar el 2027 serà d'un 8,5%, que correspon al 6% marcat per a cada any dels cinc del nou contracte més el 2,5% de l'IPC que recull la llei.
Conxita Marsol ha recalcat que la llei és "progressiva i garantista" i s'ha fet pensant en els interessos de totes les parts implicades i amb un termini de quatre anys per aixecar les pròrrogues vigents des del 2019. La ministra ha insistit que està feta amb la voluntat que els inquilins actuals es puguin quedar als habitatges que tenen llogats, ja que ha recordat que l'augment màxim és el mateix si es resolt el contracte i es busca un nou llogater que si es manté a qui ha hi vivia. El que no preveu la llei és un sistema de control específic per verificar els preus que apliquen els propietaris. La titular d'Habitatge ha assenyalat que es funcionarà com fins ara amb les denúncies que presentin els afectats i llavors es comprovarà el preu que es pagava abans de liberalització i el nou que s'ha cobrat i que s'ha d'ajustar a les condicions de cada pis en funció de l'any de l'arrendament i del preu del metre quadrat.
Marsol ha destacat que el text estableix un règim sancionador important per als incompliments dels propietaris que elevin els lloguers per sobre del que permet la normativa. Del 50% de l'anualitat per a les infraccions menys greus i del 100% de l'anualitat per als casos més greus. I en les dues circumstàncies el propietari hauria a més de rebaixar el contracte al preu que fixa la llei i de retornar la diferència de l'import que ha cobrat sense ajustar-se a la normativa.
La ministra ha defensat la política d'habitatge del Govern amb mesures que han donat com a resultat que hi hagi 356 allotjaments d'ús turístic que han passat ja al mercat residencial o la previsió que s'acabi la legislatura amb 650 pisos de lloguer assequible.