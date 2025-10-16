CONSELL DE MINISTRES
Govern manté les mateixes quotes de temporada d’hivern de fa un any
Aquestes autoritzacions es podran ampliar fins a les 6.494 en cas de ser necessari
El Govern va anunciar ahir les quotes especials d’autorització per a la temporada d’hivern, amb un total de 4.995 permisos. Es tracta del mateix nombre de quotes que es van fer l’any passat. En cas de ser necessari, aquestes es podran ampliar fins a un 30%, sumant un total de 6.494 ofertes.
Així ho va anunciar Guillem Casal, portaveu del Govern. Aquests permisos de treball es repartiran entre diversos sectors per poder garantir un bon funcionament de les empreses durant l’època amb més afluència turística. 3.366 correspondran al sector hoteler, 1.009 dels contingents de quota es destinaran a treballadors del sector de les pistes d’esquí, 45 a les agències de viatges, 455 als comerços, incloent-hi els de lloguer de material esportiu i les activitats immobiliàries, i, finalment, 120 al sector de la neteja i la bugaderia.
“Es preveu que la xifra de l’actual temporada es pugui ampliar per arribar als 6.494 permisos”
També es va anunciar el període de vigència de les autoritzacions, ja que no és el mateix per a tots els sectors. En el cas del sector hoteler i del sector de les empreses de neteja, el període s’allargarà fins al dia 15 de juny del 2026. En el cas dels altres sectors: pistes d’esquí, comerços i agències de viatges, la seva vigència només durarà fins al 3 de maig del 2026, ja que asseguren que es tracta de sectors més lligats amb la temporada de neu.
“Les obres s’estan executant dins del calendari previst i acabaran cap al 2027”
Els requisits d’experiència continuen sent els mateixos que hi havia l’any passat. Per als treballadors comunitaris o membres de la Unió Europea no es necessitarà experiència prèvia, mentre que la resta d’assalariats hauran d’acreditar una formació adequada en relació amb el lloc de treball al qual vulguin accedir.
També es va anunciar l’adjudicació dels projectes d’eixamplament de la carretera general 2 a Canillo i del penúltim tram, el 4, de la desviació de la Massana-Ordino. S’espera que tots dos projectes estiguin conclosos el 2027.
En el cas de l’eixamplament de la CG-2 a la zona de la Trava, es busca reforçar la seguretat d’aquest punt de la xarxa, que es considera conflictiu. El tram licitat es preveu que tingui tres carrils de circulació: dos d’ascendents i un de descendent, una voravia de dos metres i un voral per a ciclistes. També es preveuen crear accessos per als vianants entre la CG-2 i el riu, a més de la revegetació dels espais de sobreample. Aquest projecte s’ha adjudicat per un import total de més de nou milions a l’empresa UTE Pidasa-Progec Bordes de l’Aldosa. També s’ha aprovat l’adjudicació dels treballs de control de qualitat de les obres per un import de gairebé 150.000 euros.
Un altre dels projectes viaris que el Govern considera clau i que és molt reclamat és la desviació de la Massana-Ordino. Es vol construir una infraestructura que connecti el pont de Palanques amb el telecabina de la Massana, i s’espera que amb això es pugui millorar el trànsit del centre de la vila i també la qualitat de vida dels habitants. Aquest traçat es dividirà en dos trams. El primer serà a cel obert amb una longitud d’uns 216 metres, mentre que el segon serà un viaducte de 114 metres de longitud. També s’ha donat llum verda a fer una rotonda que connectarà la carretera general 3 en direcció Ordino amb els sectors 1 i 2 del tram 5, que donen accés entre la Farga de Rossell i el pont de Giberga. Aquest projecte s’ha adjudicat a l’empresa UTE Cevalls-Copsa (Desviació Massana Tram 4) per un import de més de vuit milions i es preveu que els treballs durin uns vint mesos, acabant pels volts del 2027.
L’executiu assegura que les obres s’estan fent dins del calendari previst i que estan treballant en tres fases diferents del projecte amb una inversió total de més de 26 milions d’euros. Es tractaria, així, del tram 2 que connecta amb la CG-3 a la Serra de l’Honor, el tram 3 que preveu travessar el riu Valira del Nord des del tram 2 fins a la zona de Palanques i, finalment, el tram 5.3, que se situa entre el pont de les Palanques i el pont dels bombers, sota la Farga Rossell.
PREVENCIÓ SANITÀRIA PER AL BESTIAR
Els animals importats no podran entrar sense sotmetre’s a analítiques de contagi, es demanarà la desinfecció per eliminar possibles vectors i s’ha inhabilitat l’exposició d’animals a les fires del bestiar de Canillo i Andorra la Vella. Asseguren que tot i que encara no s’ha detectat cap cas al país s’està actuant per prevenir contagis.