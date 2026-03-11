Finances
Glovo liquida la societat que tenia a Andorra
L'empresa de repartiment a domicili va deixar d'operar al Principat l'1 d'octubre passat
La companyia Glovo desapareix definitivament d'Andorra. L'últim pas de tancament de l'empresa de distribució de menjar a domicili és el de la liquidació de la societat Glovoapp, SLU, que publica avui el Butlletí Oficial d'Andorra (BOPA).
Glovo va deixar d'operar al Principat l'1 d'octubre passat argumentant que prenien la decisió de finalitzar les operacions al Principat per "una reavaluació de les nostres prioritats d'inversió". La companyia internacional va arribar a Andorra el desembre del 2021 i el desembre del 2023 va anunciar que eliminava el servei de riders. Un canvi d'estratègia que va suposar que els establiments de restauració que volien treballar amb Glovo havien de disposar de flota pròpia de repartidors.
Pedro García
L'empresa ha estat objecte de sancions de la Unió Europea per un total de 329 milions per les pràctiques considerades anticompetitives en els països europeus on estava implantada.