Glovo deixa Andorra per prioritzar altres inversions
Els usuaris del servei d’entrega de menjar a domicili amb ubicació al Principat troben, des de fa uns dies, el següent missatge quan obren l’aplicació: “A partir de l’1 d’octubre, Glovo deixarà d’operar a Andorra. La decisió de finalitzar les nostres operacions al país es basa en una reavaluació de les nostres prioritats d’inversió... Gràcies per haver fet comandes amb Glovo.” Diversos restauradors que utilitzaven l’aplicació van declarar al Diari que el canvi no els ha afectat o que, directament, ja van començar a utilitzar els serveis de la competència amb anterioritat.
L’Start-Up va rebre una sanció de 329 milions d'euros per part de la UE
La companyia, fundada el 2014 a Catalunya, va arribar a Andorra el desembre del 2021, mesos abans de ser absorbida per la multinacional alemanya Delivery Hero, malgrat no tenir encara el permís oficial per operar al país perquè se li va demanar un complement d’informació que no va presentar. Dos anys després, el desembre del 2023, l’start-up va comunicar que cancel·lava el seu servei de riders i que, a partir d’aquell moment, els negocis de restauració que volguessin seguir treballant amb Glovo haurien de tenir la seva pròpia flota de repartidors.
Gairebé dos anys després d’aquesta decisió i de diverses polèmiques pel model empresarial que utilitza l’start-up, amb una sanció imposada per la UE de 329 milions d’euros a Glovo per pràctiques anticompetitives, el servei ha deixat de ser operatiu, de totes les formes, al país.