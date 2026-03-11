DECLARACIÓ
Coaccionat per la ‘policia patriòtica’
Joan Pau Miquel reitera que es va amenaçar BPA perquè donés informació de la família Pujol
L’exconseller delegat de la Banca Privada d’Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, va assegurar ahir a l’Audiència Nacional espanyola que el 2014 va rebre pressions de membres de la coneguda com a policia patriòtica perquè els facilités informació bancària sobre la família Pujol Ferrusola i altres dirigents polítics catalans.
Durant la seva declaració en el judici contra el primogènit de l’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola, Miquel va explicar que un alt comandament de la policia nacional li va arribar a dir que l’estat espanyol estava “en guerra contra el nacionalisme català” i que necessitaven informació financera dels seus principals líders, entre els quals també es mencionava l’expresident Artur Mas i el líder d’ERC Oriol Junqueras.
NACIONAL
L’AFA reactiva la inhabilitació i les multes als germans Cierco i a Miquel
Dolors Moreno
Segons el banquer, el juny del 2014 l’agregat d’Interior de l’ambaixada espanyola a Andorra, Celestino Barroso, va contactar amb el propietari de l’entitat, Higini Cierco, per transmetre-li un missatge del govern espanyol. Poc després, Barroso es va presentar al despatx de Miquel i el va advertir que si el banc no col·laborava amb les autoritats espanyoles l’entitat “moriria”. Miquel va explicar que va gravar la conversa de manera secreta.
En aquell moment s’estava duent a terme una inspecció del servei espanyol de prevenció del blanqueig de capitals, el Sepblac, sobre el Banc de Madrid, filial de BPA. Segons el testimoni, el policia li va insinuar que l’informe podia ser negatiu i que fins i tot els Estats Units podrien acabar intervenint l’entitat.
Posteriorment, Miquel es va reunir a Madrid amb l’aleshores cap d’afers interns de la policia nacional, Marcelino Martín-Blas. En aquella trobada, el comandament policial li va reiterar que l’estat espanyol volia informació bancària sobre dirigents del nacionalisme català i li va recordar les possibles conseqüències per al banc si no col·laborava.
El banquer va afirmar que es va resistir a facilitar dades confidencials dels clients i que finalment només va entregar als policies un dossier amb informacions publicades a la premsa sobre presumptes casos de corrupció vinculats a polítics catalans. Segons va assegurar, no va proporcionar cap informació bancària.
Pocs dies després, però, el diari El Mundo va publicar una portada amb dades sobre moviments bancaris de la família Pujol a BPA. Miquel va remarcar que la informació difosa pel rotatiu no era una simple captura de pantalla, sinó un recopilatori de transferències procedents d’una altra entitat bancària.