PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
L’AFA reactiva la inhabilitació i les multes als germans Cierco i a Miquel
El Superior va anul·lar la primera resolució de l’organisme supervisor per un defecte de forma
Una sentència de la sala administrativa del Tribunal Superior anul·lava a principis de l’any 2024 les sancions que l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) havia imposat als exmàxims responsables de Banca Privada d’Andorra per pràctiques irregulars en la gestió de l’entitat financera. El tribunal va declarar nul el procés per un defecte de forma després del recurs interposat pels exaccionistes majoritaris Higini i Ramon Cierco i l’exconseller delegat, Joan Pau Miquel. L’error del que llavors era l’INAF (ara AFA) va ser fer una notificació genèrica i no identificar en l’expedient sancionador inicial les persones afectades pel mateix –els eventuals responsables de la infracció–, un “vici inicial” que no es donava per corregit malgrat que després s’informés dels tràmits als afectats i tinguessin accés a la documentació. L’organisme supervisor va iniciar a final del 2024 un nou procediment per esmenar la nul·litat d’una decisió que implicava les inhabilitacions definitives dels exmàxims responsables del banc intervingut el 2015 per exercir càrrecs d’administració o direcció al sistema financer. I a principis del passat mes de desembre culminava el tràmit amb la imposició de sancions, que novament poden ser objecte de recurs. Les més elevades per als germans Cierco i Joan Pau Miquel, que suposen la “suspensió definitiva en l’exercici dels càrrecs d’administració o direcció general” per la comissió d’una infracció molt greu tipificada a la legislació reguladora del règim disciplinari del sistema financer (la vigent el març del 2015, data de la intervenció) i dues de temporals, de 10 anys cadascuna, per sengles infraccions greus. A banda, han d’abonar multes econòmiques que sumen 150.000 euros –el primer expedient, amb dues infraccions molt greus i dues de greus, en fixava 224.000 euros–.
Als alts càrrecs se’ls atribueixen ara una infracció molt greu i dues de greus
L’expedient també afecta, com l’anterior, els exdirectius Santiago de Rosselló i Ricard Climent, i els exmembres del consell d’administració, Bonaventura Riberaygua i Frederic Borràs. A tots quatre també se’ls considera responsables de les mateixes infraccions, una de molt greu i dues de greus, però les penalitzacions són inferiors: suspensions temporals per a l’exercici de responsabilitats en el sistema financer que sumen 20 anys i una multa de 129.000 euros per a De Rosselló; 10 anys d’inhabilitació i multa de 80.000 euros per a Riberaygua i Borràs; i també una dècada de suspensió però amb una penalització econòmica de 105.000 euros per a Climent. La primera resolució ferma de l’AFA és de mitjan del 2020; llavors es va iniciar el litigi que va derivar en la sentència de la sala administrativa del Superior. Aquella resolució no va entrar a valorar si les infraccions imputades havien prescrit o no, per a l’òrgan de supervisió no ho han fet.
Dos exdirectius i dos exmebres del consell, també sancionats