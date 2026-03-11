Cinema
Bonell visita el rodatge del llargmetratge ‘11’, impulsat per la productora andorrana JDP
El projecte rep 125.000 euros de l’ajut a la cinematografia del Govern i compta amb 115 professionals d’Andorra i Espanya
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha visitat aquest migdia el rodatge del llargmetratge ‘11’, una producció de la companyia andorrana JDP Produccions que compta amb 125.000 euros de suport del Govern a través de l’ajut a la cinematografia corresponent al 2025.
Durant la visita, Bonell ha destacat el bon moment que viu la producció audiovisual d'Andorra i ha defensat la importància del suport institucional al sector pels seus beneficis culturals, econòmics i de projecció internacional. “Que Andorra sigui l’escenari de llargmetratges que arriben a les pantalles andorranes, però també de països d’arreu ens dona l’oportunitat, com a país, de projectar-nos a l’exterior”, ha afirmat.
Segons la ministra, impulsar aquesta indústria des de les institucions públiques permet enfortir el sector i generar noves oportunitats professionals per als artistes del país, a més de crear activitat econòmica per a diverses empreses vinculades a la producció audiovisual.
El rodatge del film, una coproducció andorranoespanyola, té lloc a Sant Julià de Lòria, concretament a les zones de la Rabassa i la Peguera. El projecte compta amb la participació de 115 professionals d’Andorra i Espanya entre equip tècnic i artístic.
Precisament, la presència majoritària de professionals del país i l’impacte positiu en el teixit empresarial local, gràcies a la contractació de serveis i béns, van ser alguns dels criteris que van portar la comissió avaluadora a concedir l’ajut a la producció. També es va valorar el percentatge de metratge rodat a Andorra i l’aposta per localitzacions exteriors del territori.
L’ajut a la cinematografia és una de les iniciatives del Govern per impulsar la indústria cultural, un sector que ha registrat una activitat creixent en els darrers anys. Gràcies a aquest suport s’han materialitzat produccions com “42 segundos” i “El fred que crema”, mentre que el film “Borís I, rei d’Andorra” es va estrenar l’octubre del 2024 i el projecte “Els de Sau”, adjudicatari de l’ajut del 2024, es troba actualment en fase de postproducció.