Cinema
La pel·lícula '11' es rodarà en 10 dies a Sant Julià
Es tracta d'un thriller de suspens rodat íntegrament en català que mobilitzarà prop de 115 professionals durant deu dies i que ha estat possible gràcies al "caliu" logístic del comú i del Govern
La parròquia de Sant Julià de Lòria es convertirà a partir del 6 de març en l’escenari principal del rodatge de '11', un thriller de suspens rodat íntegrament en català que mobilitzarà prop de 115 professionals durant deu dies. El film, una coproducció andorrano-espanyola, situarà les càmeres en espais com La Peguera, els boscos de La Rabassa i trams de la cota 2000 de Naturland, entre altres indrets de la parròquia.
El director del departament de Promoció Cultural del Govern, Joan-Marc Joval, ha admès que "a vegades no tenim el múscul financer per arribar on voldríem arribar", però ha defensat que el país compensa aquesta limitació amb "aquesta capacitat de donar molt suport logístic, facilitant molt les coses". Joval ha insistit que Andorra té "aquesta vocació de suport i de facilitar-ho al màxim possible" i que el sector audiovisual és "una eina de comunicació potentíssima" per projectar el territori a escala internacional.
Des del comú, la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao, ha detallat que el rodatge s’allargarà deu dies i que bona part de l’equip s’allotjarà a la parròquia. "Parlem d’un equip de 115 professionals amb prop de 90 persones allotjades als hotels de la parròquia durant deu dies, que també faran ús dels nostres restaurants i serveis locals", ha explicat. Cortesao ha remarcat que aquest projecte posa de manifest que "el cinema i l’audiovisual també generen activitat econòmica" i que "el sector cultural pot revifar el territori", tot celebrant que la localització és "identitat i l'ADN" de la parròquia.
La cònsol ha subratllat que, més enllà de l’aportació econòmica del comú, el valor afegit és el suport humà i organitzatiu. “Aquest acompanyament és el que realment us posem més al vostre abast”, ha afirmat, tot destacant la implicació dels departaments comunals per facilitar la logística del rodatge.
El Comú ha contribuït amb una aportació de 15.000 euros i amb suport logístic i organitzatiu. L’executiu, a través de l’ajut a la cinematografia, destina 125.000 euros, una xifra que, segons Joval, "cal continuar ampliant" per consolidar una indústria cultural amb projecció internacional.
El coproductor executiu de la pel·lícula, David Haro, ha volgut posar l’accent en el factor humà. "No tot són diners", ha assegurat, en referència a una indústria sovint associada a grans pressupostos. Haro ha defensat que el projecte és possible gràcies a "aquest caliu" i a "l’esperit col·laboratiu" del país. "Som un país petit, però no deixem de ser una gent que s’ajuda entre si i una gent orgullosa del que fa", ha afegit, tot reivindicant que aquesta manera de fer és clau per tirar endavant produccions d’aquesta dimensió.
Per la seva banda, el també coproductor executiu Pau Riera ha explicat que la història segueix "dos joves monitors d’esplai amb els seus vuit nens que passaran un cap de setmana en un refugi de muntanya" i que, després d’una tempesta de neu que els deixa aïllats, "quan entren al refugi i fan el recompte es troben que hi ha un nen de més". Riera ha assegurat que "tenia tot el sentit del món que aquesta història passés a Andorra", tant per coherència narrativa com per voluntat d'"anar desenvolupant aquest sector que creiem que té molt potencial per créixer".
Els productors han remarcat igualment que es tracta d’una pel·lícula 100% en català en versió original, una aposta que consideren una "reivindicació" necessària. El film hauria d’estar finalitzat abans d’acabar l’any, amb la previsió d’estrenar-se l’hivern vinent. El comú s'ha compromès a què s'haurà de projectar al Centre Cultural. "Un espai que precisament simbolitza la voluntat de la parròquia per continuar apostant per la cultura, per la creació i pel talent, i per la gent d'Andorra. En definitiva, avui presentem una pel·lícula, però també presentem una oportunitat", ha conclòs la cònsol de Sant Julià.