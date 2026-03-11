INFORME EUROPEU
Alerta pels casos de transfòbia a Andorra
El discurs d’odi i les discriminacions continuen sent motiu de preocupació al Principat
Un informe recent sobre la situació dels drets humans de les persones LGTBI va revelar que el Principat va registrar entre dos i tres incidents LGTBI‑fòbics cada mes durant l’últim any, segons va assenyalar el document fet públic per entitats de defensa dels drets civils. L’estudi va posar en relleu que, tot i els avenços en legislació i sensibilització social, el discurs d’odi i la discriminació continuen afectant especialment les persones trans, un col·lectiu especialment vulnerable al país.
Segons el document, els incidents van incloure des de comentaris ofensius i insults fins a episodis més greus de violència verbal i física. Els autors de l’informe van indicar que moltes d’aquestes situacions van passar en espais públics i comunitaris, i que en alguns casos hi havia implicació directa o indirecta de tercers que contribuïen a perpetuar prejudicis.
Diversos testimonis recollits van relatar episodis en què persones LGTBI van ser objecte de burles, crides hostils o comentaris discriminatoris en llocs de treball, establiments comercials i centres d’oci. Un representant d’una associació social va explicar que aquests incidents no sempre es denuncien formalment, i que moltes víctimes prefereixen no fer-ho per por a represàlies o per desconfiança en els mecanismes de protecció existents.
Irregularitats legals
L’informe també va assenyalar que encara persisteixen mancances en el marc legal, especialment pel que fa a la protecció de les persones trans. Es va recordar que la legislació vigent no preveu de manera explícita la identitat de gènere com a criteri de discriminació, fet que dificulta que algunes vulneracions siguin reconegudes formalment i sancionades adequadament. Pel que fa a l’àmbit sanitari, el document va indicar que els serveis destinats a la transició de gènere no estan completament implementats, malgrat que s’havien anunciat mesures per garantir l’accés.
Moltes víctimes prefereixen no denunciar per por a represàlies
Els responsables de l’informe van afegir que la finalitat principal d’aquest tipus de documents és detectar tendències i vulnerabilitats dins de la societat, amb l’objectiu de millorar les polítiques públiques, reforçar els mecanismes de protecció i sensibilitzar la ciutadania. També van destacar que és imprescindible crear canals de registre i resposta més efectius perquè els incidents motivats per prejudicis es puguin documentar i abordar amb rigor.
Durant la presentació de l’informe, es va destacar que les administracions públiques han de jugar un paper actiu en la prevenció i la detecció dels actes discriminatoris. Algunes fonts vinculades a la recopilació de dades van assenyalar que la coordinació amb escoles, centres d’oci, empreses i organitzacions socials és clau per garantir que els incidents no quedin sense atenció i que les víctimes rebin suport adequat.
Combatre estereotips
A més, es va fer èmfasi en la importància de campanyes de conscienciació que combatin estereotips i fomentin el respecte a la diversitat. Els experts van remarcar que l’educació en igualtat i inclusió és una eina fonamental per reduir la LGTBI‑fòbia i millorar la convivència social.
Les dades també van mostrar que els incidents més greus, que inclouen agressions físiques o intimidació directa, encara són menys freqüents però molt preocupants. En aquest sentit, les associacions van recordar que qualsevol episodi d’agressió hauria de ser notificat i investigat immediatament per les autoritats competents.
Finalment, l’informe va coincidir amb les crides de diverses entitats socials perquè Andorra desenvolupi una llei integral LGTBI que inclogui explícitament qüestions de rellevància social com la identitat de gènere i orientació sexual com a criteris protegits, i que estableixi protocols clars per respondre a qualsevol incident d’odi. Els autors van concloure que, tot i els avenços socials, la lluita contra la discriminació requereix un compromís continu i mesures concretes que garanteixin la igualtat de drets per a totes les persones independentment del seu gènere.