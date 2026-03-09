CONFLICTE BÈL·LIC
Nou andorrans sortiran de la zona de guerra aquesta setmana
El ministeri d’Afers Exteriors va informar que nou nacionals més ja tenen contractats vols per poder tornar al llarg de la setmana vinent de la zona afectada pel conflicte a l’Orient Mitjà. També es va informar que sis ciutadans andorrans van sortir aquest cap de setmana de la zona afectada. Amb aquest moviment avancen les gestions que el Govern està fent per facilitar el retorn dels nacionals que es trobaven bloquejats a la regió arran de l’escalada del conflicte. El ministeri està gestionant una trentena de casos consulars vinculats a aquesta situació. Tot i això, no s’han facilitat detalls sobre els trajectes, les companyies aèries o les dates exactes d’arribada.
Dolors Moreno