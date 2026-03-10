Estadística
Les matriculacions de vehicles baixen un 6,8% al febrer
Se’n registren 410, amb una forta caiguda de motocicletes i ciclomotors
Andorra va registrar 410 matriculacions de vehicles durant el mes de febrer, una xifra que representa un descens del 6,8% respecte al mateix mes de l’any anterior, segons les dades del departament d’Estadística.
Per categories, el comportament ha estat desigual. Les motocicletes i ciclomotors són el grup que més baixa, amb 50 matriculacions, un 36,7% menys que al febrer del 2025. També disminueixen els turismes, que passen de 309 a 297 unitats, amb una variació del 4% negatiu. En canvi, les camionetes i camions creixen fins a 46 matriculacions (24,3%) i la categoria d’altres vehicles augmenta fins a 17 unitats (13,3%).
Del total de vehicles matriculats el mes de febrer, 281 corresponen a vehicles nous i 129 a vehicles importats de l’estranger.
Si s’analitza el conjunt de l’any, entre gener i febrer del 2026 s’han matriculat 787 vehicles, tres més que en el mateix període de l’any anterior, fet que representa un increment del 0,4%. En aquest cas augmenten els turismes, camions i camionetes i altres vehicles, mentre que les motocicletes i ciclomotors registren una caiguda del 28,7%.
Pel que fa a l’evolució dels darrers dotze mesos, les matriculacions arriben a 5.455 vehicles, un 10,2% més que en el període anterior, consolidant la tendència a l’alça del parc mòbil al país.
En relació amb el tipus d’energia, durant el febrer han augmentat les matriculacions de vehicles de gasoil (10,7%), mentre que han disminuït les de gasolina (15,1%) i les de vehicles 100% elèctrics, que passen de 25 a 13 unitats respecte al mateix mes de l’any passat.