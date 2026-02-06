ESTADÍSTICA
El nombre de vehicles matriculats creix el 9,3% el gener del 2026
Les matriculacions de vehicles a Andorra durant el mes de gener del 2026 han estat 376, una xifra que representa un increment del 9,3% respecte al mateix mes de l’any anterior, segons les dades publicades per Estadística. L’augment ve impulsat principalment pels turismes, que han crescut el 15,4% en termes interanuals, i pel grup d’altres vehicles, amb una pujada del 83,3%. En canvi, les motocicletes i ciclomotors han registrat una davallada del 16%, mentre que les matriculacions de camions i camionetes han disminuït el 7,3%.
Si s’analitza l’evolució dels darrers dotze mesos, el nombre total de vehicles matriculats s’eleva fins als 5.484, fet que suposa un augment del 12,1% en comparació amb el període anterior. En aquest cas, totes les categories presenten variacions positives, amb un increment destacat dels turismes, del 13%, i dels camions i camionetes, del 15,3%.