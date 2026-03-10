Informe
L’OMS recomana reforçar la prevenció i l’atenció primària per garantir el futur del sistema sanitari
L'organisme destaca que l’alta esperança de vida a Andorra es deu a l’ampli accés al sistema sanitari
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana a Andorra reforçar la prevenció, l’atenció primària i la planificació del personal sanitari per garantir la sostenibilitat del sistema de salut en el futur. Així ho assenyala l’informe Health Systems in Action – Andorra, que destaca que Andorra parteix d’una situació favorable amb una esperança de vida de 84,6 anys el 2023, una de les més altes de la regió europea.
L’estudi apunta que aquests bons resultats s’expliquen per factors com la cobertura sanitària de més del 98% de la població, l’accés ampli als serveis mèdics, la baixa mortalitat infantil i una elevada cobertura de vacunació. L’informe també posa en relleu que el sistema sanitari es basa en el finançament de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i en la gestió del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), que administra l’hospital Nostra Senyora de Meritxell i la xarxa d’atenció primària.
NACIONAL
Redacció
L’OMS assenyala diversos reptes i recomana impulsar les polítiques de promoció de la salut i prevenció de malalties, millorar la coordinació entre serveis i reforçar la planificació de la força laboral sanitària per afrontar l’envelliment dels professionals. L’organisme també aposta per potenciar la digitalització i el desenvolupament de la telemedicina per millorar l’eficiència del sistema i garantir l’accés als serveis en el futur.
L’informe també apunta que les malalties no transmissibles, especialment el càncer i les patologies cardiovasculars, continuen sent les principals causes de mortalitat al país, fet que reforça la necessitat d’intensificar les estratègies de prevenció i promoció d’hàbits saludables entre la població.