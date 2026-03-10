Meteo
L'hivern més plujós des de 1997
Andorra no tenia una temporada de neu tan contínua i llarga des del 2002
L'hivern d'enguany ha estat el més plujós des de 1997, on les precipitacions han estat "molt abundants: més del doble de la mitjana climàtica (220%)", apunta el resum climàtic d'Acció Climàtica, esmentant que ha estat "lleugerament càlid". A més, Andorra no tenia una temporada de neu tan contínua i llarga des del 2002. La precipitació mitjana acumulada a la central de FEDA ha estat de 290,9 mm, explica el resum climàtic, apuntant que la precipitació acumulada més alta s'ha registrat al bony de les Neres, on han caigut 370,2 mm, mentre que la més baixa ha estat a la borda Vidal, amb 201,2 mm. El desembre va ser normal en quant a pluges, mentre que el gener i el febrer han estat "molt plujosos".
L’episodi de precipitació més destacat va ser el 17 de gener, amb 46,6 mm en 24 hores a Perafita, seguit del 27 de gener, amb més de 20 mm en diverses estacions. Les nevades generalitzades no van arribar fins als dies previs a Nadal i el paisatge hivernal es va mantenir durant el gener per les baixes temperatures. La ràfega de vent més forta es va registrar el 20 de febrer a les Fonts d’Arinsal, amb 172 quilòmetres per hora.
Els gruixos de neu d’aquest hivern han estat destacats, amb un màxim de 103 centímetres a Ransol el 26 de gener, un registre que no s’assolia des del desembre del 2021. El mantell de neu continu es va iniciar el 21 de novembre i ha durat 99 dies sense interrupció, la temporada més llarga des de l’hivern 2001-2002, tot i que lluny dels màxims històrics de fins a 185 centímetres registrats el 1972.
NACIONAL
El cinquè hivern més càlid des de 1950
Redacció
El vuitè hivern consecutiu amb registres càlids
L'hivern d'enguany és el vuitè consecutiu amb registres càlids, amb una anomalia de 0,8 graus positius. La temperatura mitjana ha estat de 4,4 graus i hi va haver 32 dies de glaçada. Acció Climàtica explica que "una persona nascuda el 2006 ha viscut més hiverns càlids que normals o freds".
La temperatura més alta de l’hivern va ser de 20,5 graus el 26 de febrer a la borda Vidal, mentre que la més baixa es va registrar el 23 de desembre a les Fonts d’Arinsal amb -17,8 graus. En conjunt, l’hivern ha estat lleugerament càlid, amb un desembre càlid, un gener lleugerament fred i un febrer càlid, marcat pel pas de diverses borrasques entre Nadal i mitjans de febrer i dos períodes càlids a principis de desembre i a finals de febrer.
El servei meteorològic ha activat fins a 13 avisos, tres dels quals taronjes, a causa de les borrasques que han afectat Andorra al llarg de l'hivern. Les més importants van ser la Goretti, el 6 de gener, la Nils, el 10 de febrer i l'Oriana el dia següent, segons apunta l'nforme d'Acció Climàtica.