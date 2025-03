El cinquè hivern més càlid des de 1950

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Aquest hivern ha estat el cinquè més càlid des de 1950, i és la primera vegada que es donen dos hiverns consecutius amb una anomalia superior als 1,5 graus, segons informa Acció Climàtica. La temperatura més alta es va registrar l'1 de desembre a Aixàs, amb el termòmetre que es va enfilar fins als 19,6 graus, mentre que la més baixa va ser de -13,3 graus, registrada el passat 8 de febrer a les Fonts d'Arinsal. Segons apunta Acció Climàtica, els tres mesos d'hivern han estat càlids, i no s'han produït temperatures rècords, sinó que tant les mínimes com les màximes han estat per sobre del normal amb continuïtat, havent-hi només 35 dies de glaçada. Des de l'1 de desembre fins al 28 de febrer, 1 de cada 3 dies la temperatura va superar els 3 graus per sobre de la mitjana climàtica.

L'hivern d'enguany ha estat sec, tant mes a mes com en conjunt. L'episodi de precipitació més significatiu va ser el 7 de desembre, i es va allargar fins al 10. Només en aquell episodi el gruix de neu va registrar valors normals fins a Nadal, explica Acció Climàtica, mentre matisa que al nord del país s'han acumulat fins a 170,6 mm a l'estació de Les Salines, i a la vall central només s'ha acumulat al voltant de la meitat de la precipitació normal, com els 72 mm al Roc de Sant Pere. Posteriorment, els episodis de pluja i les nevades minses han sigut les protagonistes.

El vent també ha estat protagonista aquest hivern, especialment al desembre i gener, on el dia 11 d'aquest darrer mes es va produir l'episodi més destacat, quan es van registrar rafegues de fins a 179 quilòmetres per hora a les Fonts d'Arinsal. Cal destacar, també, els dies previs a Nadal, on es va activar l'avís taronja per rafegues que van superar els 170 quilòmetres per hora.