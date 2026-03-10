Col·lectius
Els Propietaris de Terres es reuneixen amb Serrano per la llei del sòl i pel POUP d'Ordino
L’entitat exposa les preocupacions també al representant del director de gabinet del Copríncep Francès a Andorra
L’Associació de Propietaris de Terres Andorranes (APTA) ha mantingut en els darrers dies diverses reunions institucionals per exposar la visió sobre el desenvolupament sostenible del país i les línies mestres que, segons l’entitat, haurien de guiar l’elaboració de la futura Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (LOGTU), la llei del sòl, segons indica en un comunicat.
La primera trobada va ser el 18 de febrer quan una delegació de l’APTA, encapçalada pel president Josep Duró i formada pels membres de la junta directiva Joan Albert Farré, Pere Fiñana i Jordi Cruz, es va reunir al Palau Episcopal amb el Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat. Els representants de l’associació van lliurar el document que l’entitat ha presentat a la Comissió Legislativa de Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient i en van exposar les línies mestres i diverses apreciacions sobre el marc en què s’hauria d’emmarcar la nova LOGTU, informen al comunicat.
La delegació també va traslladar la situació que preocupa els propietaris de terres arran del recurs interposat a la Comissió Tècnica d’Urbanisme en relació amb el nou POUP d’Ordino. Serrano Pentinat va agrair la diversitat de les exposicions i va demanar ser informat puntualment sobre l’evolució d’aquestes qüestions, compromís que els representants de l’APTA van assumir.
El 4 de març una altra delegació de l’entitat, encapçalada pel secretari Jordi Cerqueda i amb la participació dels membres de la junta directiva Simó Duró i Josep Maria Riba, es va reunir amb Robert Mauri, representant del director de gabinet del Copríncep francès a Andorra. En aquesta trobada l’associació va traslladar el document presentat a la Comissió Legislativa amb la voluntat que les seves aportacions puguin ser considerades en el dictamen sobre el qual s’haurà de desenvolupar la nova LOGTU.
L’APTA també va expressar el neguit que genera la modificació del POUP d’Ordino per la inseguretat jurídica que, segons l’entitat, pot comportar per a la propietat privada i per la possibilitat que estableixi jurisprudència. Robert Mauri es va comprometre a reportar la reunió al Copríncep francès, Emmanuel Macron, i va manifestar la seva preocupació per la problemàtica de l’habitatge, una qüestió que en els darrers temps afecta diversos punts d’Europa, segons recull el comunicat.