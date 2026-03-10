ENTREVISTA A DIARI TV

La degana defensa triar magistrats pels mèrits i no per ser andorrans

Margarida Marticella alerta del col·lapse de la justícia i dels procediments penals, que poden allargar-se fins a deu anys

Margarida Marticella al plató de Diari TV, ahir.

Margarida Marticella al plató de Diari TV, ahir.Fernando Galindo

Publicat per
Pietat Martin VivasAbel Rivera
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

La nova degana del Col·legi d’Advocats, Margarida Marticella, va reclamar ahir que en el sistema judicial andorrà no es pot prioritzar l’accés a càrrecs de magistratura únicament pel fet de tenir nacionalitat andorrana. Durant l’entrevista al programa Parlem-ne, de Diari TV, la responsable del col·legi va defensar que els nomenaments han de basar-se en els mèrits i la capacitat professional dels candidats. Marticella va afirmar que l’andorranització pot ser positiva, però només “sempre que parlem de situacions iguals”. Va remarcar que si un candidat de fora té un perfil millor, hauria de ser ell qui accedís al càrrec. “Si hi ha algú de fora que té millor currículum o més coneixements, per mi hauria de passar el que té més mèrits”, va afirmar.

Etiquetes:

“Donar preferència pel passaport podria afectar la qualitat del sistema”
Margarida Marticella, Degana del Col·legi d’Advocats
 

L’advocada també va advertir que donar preferència “pel passaport” podria afectar la qualitat del sistema judicial. “Passar per davant per tenir el passaport, per mi, no és la millor opció de tenir una justícia justa”, va dir. Marticella va vincular aquest debat amb les dificultats actuals per formar sala en alguns tribunals, especialment quan magistrats han treballat prèviament a la Fiscalia. Va explicar que això pot generar situacions de “contaminació” en determinats casos i obliga a buscar mecanismes que garanteixin la independència dels tribunals.

DIARI TV A la carta

“És insostenible que alguns procediments s’allarguin tants anys”
Margarida Marticella, Degana del Col·legi d’Advocats

Una situació insostenible

Durant l’entrevista, Marticella també va advertir del col·lapse que pateix la justícia, especialment en l’àmbit penal. La degana va remarcar que hi ha procediments que poden allargar-se durant anys i va considerar que aquesta situació és “insostenible” per als ciutadans, que són els principals perjudicats. “No pot ser que una persona estigui deu anys processada”, va afirmar, tot destacant que aquesta mena de situacions generen una gran inseguretat jurídica. Va assegurar que “si en deu anys no hi ha hagut cap mena d’avanç en un procediment, una persona no pot estar tant de temps processada”.

“Les recusacions estan a l’ordre del dia i en volem analitzar les causes”
Margarida Marticella, Degana del Col·legi d’Advocats

Des del Col·legi d’Advocats, va recordar, s’ha treballat en propostes per modificar el Codi de procediment penal amb l’objectiu d’agilitzar les causes. Entre les mesures plantejades hi ha establir un límit temporal per a la fase d’instrucció, que, segons la proposta inicial, podria situar-se prop dels dos anys, en línia amb altres països de l’entorn. Marticella va afirmar que aquesta mesura permetria evitar que una persona es mantingui durant una dècada pendent d’un procés judicial. La degana també va apuntar que ampliar els acords amb la Fiscalia en determinats delictes menys greus podria ajudar a descongestionar els tribunals.

Un altre dels factors que contribueixen a l’alentiment dels procediments és l’augment de les recusacions als magistrats. Marticella va admetre que aquest mecanisme processal s’està utilitzant amb més freqüència que en el passat i que això també impacta en la durada de les causes. “És veritat que les recusacions estan a l’ordre del dia”, va afirmar la degana, que va admetre que aquesta situació obliga a analitzar què està passant dins del sistema judicial. Per aquest motiu, la nova junta vol analitzar amb el col·lectiu les causes d’aquest increment de recusacions i estudiar possibles solucions.

DIVERSES "SENSIBILITATS" ENTRE ELS LLETRATS

Marticella va reconèixer que l’aparició d’una segona candidatura a les eleccions va reflectir “diferents sensibilitats” dins del col·lectiu. Va subratllar que no hi ha “mal ambient”, sinó diverses maneres de veure la professió. Va insistir en la necessitat de trobar punts en comú i de treballar de manera conjunta per reforçar el col·lectiu.Hi ha gent que voldria una professió més agressiva i altres que optem per una defensa més consensuada”. L’objectiu per a l’advocada és garantir una justícia àgil i una representació efectiva dels ciutadans.

EL TORN D'OFICI, MAL REMUNERAT I AMB RISC DE FALTA D'ADVOCATS

La nova degana també va posar el focus en la situació dels advocats que participen en el torn d’ofici, especialment pel que fa a les guàrdies i a la seva remuneració. Va explicar que molts professionals assumeixen jornades molt llargues amb una compensació econòmica que consideren insuficient. Va advertir que el sistema actual comporta una càrrega important per als advocats que fan guàrdies. La degana va remarcar que aquesta disponibilitat constant no es correspon amb la remuneració que reben els professionals. En el cas del torn civil, va explicar que si es fa una mitjana dels prop de 1.050 oficis realitzats el 2025, cada advocat va percebre uns 165 euros per cas. En alguns procediments, com els de família, la remuneració se situa actualment prop dels 470 euros, tot i que el col·lectiu defensa que s’hauria d’apropar als 700 euros, segons els barems orientadors. Des del col·legi fa temps que es traslladen queixes a les institucions per intentar millorar les condicions, ja que aquesta situació genera malestar dins del col·lectiu, i la degana considera necessari revisar el sistema i negociar increments.
tracking