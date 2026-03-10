ENTREVISTA A DIARI TV
La degana defensa triar magistrats pels mèrits i no per ser andorrans
Margarida Marticella alerta del col·lapse de la justícia i dels procediments penals, que poden allargar-se fins a deu anys
La nova degana del Col·legi d’Advocats, Margarida Marticella, va reclamar ahir que en el sistema judicial andorrà no es pot prioritzar l’accés a càrrecs de magistratura únicament pel fet de tenir nacionalitat andorrana. Durant l’entrevista al programa Parlem-ne, de Diari TV, la responsable del col·legi va defensar que els nomenaments han de basar-se en els mèrits i la capacitat professional dels candidats. Marticella va afirmar que l’andorranització pot ser positiva, però només “sempre que parlem de situacions iguals”. Va remarcar que si un candidat de fora té un perfil millor, hauria de ser ell qui accedís al càrrec. “Si hi ha algú de fora que té millor currículum o més coneixements, per mi hauria de passar el que té més mèrits”, va afirmar.
“Donar preferència pel passaport podria afectar la qualitat del sistema”
L’advocada també va advertir que donar preferència “pel passaport” podria afectar la qualitat del sistema judicial. “Passar per davant per tenir el passaport, per mi, no és la millor opció de tenir una justícia justa”, va dir. Marticella va vincular aquest debat amb les dificultats actuals per formar sala en alguns tribunals, especialment quan magistrats han treballat prèviament a la Fiscalia. Va explicar que això pot generar situacions de “contaminació” en determinats casos i obliga a buscar mecanismes que garanteixin la independència dels tribunals.
“És insostenible que alguns procediments s’allarguin tants anys”
Una situació insostenible
Durant l’entrevista, Marticella també va advertir del col·lapse que pateix la justícia, especialment en l’àmbit penal. La degana va remarcar que hi ha procediments que poden allargar-se durant anys i va considerar que aquesta situació és “insostenible” per als ciutadans, que són els principals perjudicats. “No pot ser que una persona estigui deu anys processada”, va afirmar, tot destacant que aquesta mena de situacions generen una gran inseguretat jurídica. Va assegurar que “si en deu anys no hi ha hagut cap mena d’avanç en un procediment, una persona no pot estar tant de temps processada”.
“Les recusacions estan a l’ordre del dia i en volem analitzar les causes”
Des del Col·legi d’Advocats, va recordar, s’ha treballat en propostes per modificar el Codi de procediment penal amb l’objectiu d’agilitzar les causes. Entre les mesures plantejades hi ha establir un límit temporal per a la fase d’instrucció, que, segons la proposta inicial, podria situar-se prop dels dos anys, en línia amb altres països de l’entorn. Marticella va afirmar que aquesta mesura permetria evitar que una persona es mantingui durant una dècada pendent d’un procés judicial. La degana també va apuntar que ampliar els acords amb la Fiscalia en determinats delictes menys greus podria ajudar a descongestionar els tribunals.
Un altre dels factors que contribueixen a l’alentiment dels procediments és l’augment de les recusacions als magistrats. Marticella va admetre que aquest mecanisme processal s’està utilitzant amb més freqüència que en el passat i que això també impacta en la durada de les causes. “És veritat que les recusacions estan a l’ordre del dia”, va afirmar la degana, que va admetre que aquesta situació obliga a analitzar què està passant dins del sistema judicial. Per aquest motiu, la nova junta vol analitzar amb el col·lectiu les causes d’aquest increment de recusacions i estudiar possibles solucions.