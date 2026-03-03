COL·LEGI D'ADVOCATS
Marticella encapçala la junta amb l’objectiu de millorar les guàrdies
La nova degana promet escoltar tots els advocats i incloure propostes de l’altra llista
L’advocada Margarida Marticella va ser elegida ahir nova degana del Col·legi d’Advocats imposant-se al seu rival, Josep Antoni Silvestre, que liderava la llista alternativa.
Marticella liderava una llista de continuïtat que aposta per reforçar la cohesió i representació del col·lectiu, així com per enfortir les relacions institucionals amb els òrgans jurisdiccionals i la resta d’actors del sistema judicial. La seva junta està formada per Sílvia Estrada com a nova secretària, Concepció Criado com a tresorera, i els vocals Elsa Bucquet, Gerard Farré, Catalina Llufriu, Gal·la Ballesté i Anton Borrell. Les eleccions comptaven amb la possibilitat de votar llistes obertes, amb membres d’ambdues candidatures, però la majoria va optar pel vot a una única llista.
“Volem tenir una junta que reculli les sensibilitats de tothom, també les de l’altra llista”
En declaracions als mitjans, la nova degana va destacar la importància de la unitat i del diàleg amb l’altra candidatura, afirmant que “volem tenir una junta que reculli les sensibilitats de tothom. Ens hem ofert també a l’altra candidatura per asseure’ns i parlar de totes les inquietuds que puguin tenir”, va destacar la degana, que va afegir que “al final hem d’escoltar les sensibilitats de tot el col·lectiu i ells en representen una bona part”.
“Treballarem per incrementar la remuneració de les guàrdies al màxim”
Un dels principals objectius de la nova junta és la millora del funcionament i la remuneració dels torns de guàrdia i del torn d’ofici. Marticella va remarcar que la remuneració actual “és molt baixa; fa 15 anys que no es pujava res. L’última junta va aconseguir un increment del 20% de manera progressiva durant tres anys, però segueix sent insuficient, sobretot pel que fa als oficis civils i administratius. Seguirem treballant per incrementar-la el màxim que puguem i per afavorir els companys que volen fer guàrdies sense que siguin obligatòries”.
Altres punts clau del programa de Marticella inclouen l’impuls de l’expedient judicial electrònic, que ha generat dificultats en l’exercici professional, i la creació d’un col·legi com a espai de participació activa i diàleg constant, capaç d’enfrontar els reptes de la professió des de la unitat i la pluralitat.
Les eleccions van comptar amb la participació de 269 advocats, 202 exercents i 67 que no ho eren. D’aquests, 99 es van personar al col·legi per votar.