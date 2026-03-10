Solidaritat
ATIDA impulsa la campanya “La vida continua” per sensibilitzar sobre la donació d’òrgans
L’associació instal·la cartells informatius arreu del país per apropar a la ciutadania les possibilitats actuals de donació a Andorra
L’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA) ha posat en marxa la campanya “La vida continua”, una iniciativa destinada a sensibilitzar la població sobre la donació d’òrgans, cèl·lules i teixits i a informar sobre les possibilitats actuals de donació al país.
Els primers cartells de la campanya ja s’han instal·lat en diversos OPIs de carrer, iniciant un circuit que permetrà que el missatge es vagi veient progressivament en diferents punts d'Andorra durant els pròxims mesos. La iniciativa s’ha fet possible gràcies a la col·laboració de VSA, empresa gestora d’aquests suports publicitaris, i amb la participació de l’organització de la Copa del Món d’esquí Andorra 2026.
En total, ATIDA ha produït deu cartells, que es mostraran al llarg de l’any en funció de la disponibilitat dels espais publicitaris. En el marc de les seves accions de responsabilitat social, VSA col·labora amb la campanya cedint espais publicitaris sempre que hi ha disponibilitat.
La campanya presenta també el nou lema de sensibilització de l’entitat, “La vida continua”, una frase que apel·la a l’esperança i que convida a reflexionar sobre el paper de la donació per permetre que altres persones puguin continuar vivint o millorar la seva qualitat de vida. El disseny dels cartells incorpora una línia gràfica que recorda el batec del cor, un element simbòlic associat a la vida i a l’esperança.
A més, els cartells inclouen un codi QR que dirigeix a una pàgina informativa d’ATIDA amb dades actualitzades sobre la donació a Andorra i informació pràctica per a les persones que vulguin informar-se o prendre la decisió de ser donants. La campanya creativa ha estat desenvolupada per l’agència andorrana Comando.
Actualment, Andorra disposa d’un marc legal que regula la donació i el trasplantament, establert per la Llei 34/2018 d’òrgans, cèl·lules, teixits i sang. Al país ja són possibles diverses formes de donació, com la donació de sang, de medul·la òssia, de sang de cordó umbilical, la donació renal en viu entre familiars o la donació de còrnia.
Segons les previsions del sistema sanitari, durant el 2026 es preveu iniciar la donació de multiteixits i el 2027 la donació d’òrgans, un pas important per consolidar el model de donació al Principat.
Des d’ATIDA recorden que fer-se donant és una decisió personal, però recomanen compartir-la amb la família, ja que en el moment de la donació els familiars són consultats. El president de l’entitat, Toni Gamero, ha destacat que “darrere de cada donació hi ha una vida que pot continuar” i ha animat la ciutadania a informar-se i parlar-ne amb el seu entorn. També és possible deixar constància de la voluntat de ser donant a través del Document de Voluntats Anticipades del Govern d’Andorra.