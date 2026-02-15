SANITAT
Una desena de persones estan en llista d’espera al país per rebre un òrgan
Una desena de persones es troben en llista d’espera per rebre un òrgan. Ho va explicar el vicepresident de l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA), Jaume Boneta, en el marc de l’acord amb l’Audi Ski World Cup Andorra 2026, que permetrà que el 25% de la recaptació de les entrades vagi a una campanya de comunicació amb l’objectiu de conscienciar la població sobre la importància de la donació d’òrgans, informa l’ANA.
L’entitat, formada actualment per prop d’un centenar de socis, treballa activament per fomentar la conscienciació sobre la donació d’òrgans a Andorra. Avui dia, al Principat només es pot fer donació de medul·la òssia i de còrnia. En aquest context, ATIDA col·labora amb el Govern amb la voluntat d’avançar cap a una legislació més àmplia. L’objectiu és que l’any 2027 el país disposi d’una llei de trasplantaments.
