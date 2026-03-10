Ensenyament
Andorra s’incorpora al Registre Europeu d’Agències d’Assegurament de la Qualitat
El Govern participa per primera vegada a l’assemblea general d’EQAR per reforçar la integració del sistema universitari a Europa
El Govern d’Andorra s’ha incorporat al Registre Europeu d’Agències d’Assegurament de la Qualitat (EQAR) amb la participació, aquest migdia, en l’Assemblea General de l’organització. En representació de l’executiu hi han assistit el secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, i el director del departament d’Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica, Xavier Campuzano.
L’AQUA aprova un Pla Estratègic per reforçar la qualitat internacional
Aquest pas s’emmarca en l’estratègia del Govern per reforçar el sistema universitari andorrà i consolidar un model d’ensenyament superior exigent, competitiu i plenament connectat amb Europa, que permeti a Andorra participar activament en la governança del sistema europeu d’assegurament de la qualitat.
Durant la seva intervenció telemàtica, Bardina ha destacat que, per a un sistema universitari de dimensions reduïdes com l’andorrà, “la qualitat no és només un objectiu tècnic, sinó una condició essencial per garantir la projecció exterior, la confiança institucional i la plena integració dins l’Espai Europeu d’Educació Superior”.
Amb aquesta adhesió, Andorra referma el seu compromís amb una universitat de qualitat, transparent i homologable internacionalment, alineada amb els estàndards europeus. Segons el Govern, aquest marc és clau per reforçar la credibilitat dels títols estatals i afavorir el reconeixement internacional de les institucions d’ensenyament superior del país.
L’adhesió governamental a EQAR arriba després d’un any rellevant per a l’arquitectura nacional d’assegurament de la qualitat. El 2025, l’Agència Andorrana de Qualitat de l’Ensenyament Superior (AQUA) va ser admesa al registre d’EQAR amb una inscripció vàlida fins al febrer del 2030, integrant els resultats d’avaluació externa d’Andorra dins la infraestructura europea de transparència i confiança.
El mateix any, l’AQUA també va obtenir el reconeixement com a membre de ple dret de l’Associació Europea per a l’Assegurament de la Qualitat en l’Educació Superior (ENQA), amb vigència fins al setembre del 2030. Aquestes adhesions reforcen la integració del sistema universitari andorrà dins els mecanismes europeus de garantia de qualitat.