ENSENYAMENT
L’AQUA aprova un Pla Estratègic per reforçar la qualitat internacional
El Comitè Director de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) ha aprovat el Pla Estratègic 2026–2028, que defineix sis línies d’actuació per als pròxims tres anys, incloent governança, digitalització, visibilitat i lideratge internacional. El document va ser elaborat amb la participació de les universitats, el ministeri i la ciutadania, i preveu obtenir nous segells de qualitat, adaptar processos als ESG 2027 i crear un observatori de tendències educatives. El director de l’AQUA, Isaac Galobardes, va explicar que aquest pla va consolidar el paper de l’agència com a referent nacional i va reforçar la seva presència a Europa.