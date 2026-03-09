CURSA POPULAR
Rècord de participació a l’Skimo Femení de Pal Arinsal
Més de 420 dones s’inscriuen amb una recaptació de 5.260 euros
La novena edició de l’Skimo Femení de Pal Arinsal es va celebrar ahir amb una participació rècord, superant els 420 inscrits, una xifra que representa un increment del 13% respecte a l’any anterior. La prova combina esquí de muntanya i raquetes de neu i s’organitza coincidint amb el Dia Internacional de les Dones, amb l’objectiu de fomentar la pràctica esportiva entre el sector femení. L’esdeveniment també va mantenir el seu vessant solidari, amb una recaptació de 5.260 euros que es van destinar a l’Associació del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme d’Andorra (AUTEA). Amb aquesta aportació, la cursa ja acumula més de 26.000 euros recaptats al llarg de les nou edicions.
La cursa acumula més de 26.000 euros ingressats en les nou edicions
Nikola Matkova va repetir victòria en la prova d’esquí de muntanya, mentre que Isabel Gumbau va tornar a imposar-se en la cursa de raquetes de neu. La jornada competitiva també va incloure diverses activitats d’animació i un dinar de germanor, que van contribuir a crear un ambient festiu entre participants i acompanyants. A més, enguany s’ha incorporat la modalitat Skimo Village, que permet col·laborar amb la causa sense prendre part en la cursa, amb una aportació solidària de 15 euros. Aquesta iniciativa ha sumat 35 inscripcions més i ha reforçat la combinació d’esport, participació i solidaritat que caracteritza l’esdeveniment.
ESPORTS
Prop de 400 inscrits a la novena edició de l’Andorra SKimo
Redacció