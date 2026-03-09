MANIFESTACIÓ FEMENISTA PEL 8M
Reclam per despenalitzar l’avortament
Acció Feminista mobilitza 200 persones i alerta d’una regressió de drets de les dones
Unes dues-centes persones es van manifestar ahir pels carrers del centre d’Andorra la Vella amb motiu del Dia Internacional de les Dones en una mobilització convocada per Acció Feminista que va tornar a situar al centre del debat la falta de despenalització de l’avortament al Principat. La protesta va sortir de la plaça de la Rotonda i va recórrer l’avinguda Meritxell i l’avinguda Carlemany fins a arribar a la plaça dels Coprínceps, travessant l’eix comercial del país i fent visible la reivindicació en una de les zones amb més afluència de persones. Durant el recorregut, les participants van desplegar pancartes i van corejar consignes en defensa dels drets reproductius i de la llibertat de les dones per decidir sobre el propi cos. Les participants també van reclamar posar fi a l’estigma que encara envolta aquesta qüestió al país i van defensar la necessitat de continuar mobilitzant-se per aconseguir avenços legislatius. Des de l’organització es va remarcar que el moviment feminista al Principat porta anys reivindicant canvis i reclamant que es garanteixin drets que en altres països de l’entorn ja estan reconeguts.
“Hi ha un retrocés de drets que pensàvem que havíem guanyat i que encara no tenim”
Un pas endarere
La presidenta d’Acció Feminista, Laia Ferré, va advertir que la mobilització d’enguany arribava en un context que considera de regressió dels drets de les dones. “Creiem que la manifestació d’aquest 8 de març és especialment important per aquest retrocés de drets, aquests drets que ens pensàvem que havíem guanyat i que s’està veient que no estan garantits”, va afirmar. Ferré va remarcar que al Principat encara queden moltes reivindicacions pendents i va situar com a prioritat la despenalització de l’avortament. “Aquí a Andorra ens queda moltíssima feina, perquè hi ha molts drets que no hem guanyat. Un dels principals problemes és que no tenim garantit el dret fonamental a l’avortament”, va exposar. Amb aquesta declaració va reclamar que el debat legislatiu torni a la taula política i que no es torni a ajornar. “Ha arribat un moment en què ja no podem esperar més. Portem molts segles esperant i ja és el moment de garantir aquest dret a les dones”, va manifestar.
“Fa vuit anys que estem reivindicant el mateix. No demanem privilegis, exigim llibertat”
Ferré també va denunciar les dificultats que afronten actualment les dones que volen interrompre un embaràs al país. “Ens sentim enganyades per un dret que hauria de ser garantit aquí. És un dret fonamental i institucional i, en canvi, moltes dones han de marxar fora”, va afirmar. Segons va explicar, la penalització actual provoca situacions d’incertesa i desprotecció per a les dones que es troben en aquesta situació. “En el moment que no saps a quin metge has d’anar i el metge no pot derivar perquè tot està penalitzat, estàs totalment desprotegida en aquest país”, va remarcar. També es va recordar que el moviment feminista porta anys reclamant canvis legislatius en aquesta matèria i que la mobilització social ha estat constant. “Fa vuit anys que estem reivindicant el mateix. No demanem privilegis, demanem drets. Exigim llibertat”, va assegurar. En aquest sentit, va defensar la necessitat de continuar ocupant l’espai públic per visibilitzar la reivindicació i pressionar perquè hi hagi avenços. “Tornem a ocupar l’espai que mereixem”, va afirmar, tot lamentant que el debat sobre l’avortament continuï encallat al país.
DESIGUALTATS PERSISTENTS
Tot i que l’avortament va centrar bona part de les reivindicacions, la manifestació també va posar sobre la taula altres desigualtats persistents. Ferré va recordar que la bretxa salarial al país “està estancada al voltant del 22%” i que els casos de violència de gènere atesos pels serveis especialitzats “no disminueixen, sinó que creixen”. Aquestes dades expressades per la líder d’Acció Feminista evidencien que encara hi ha un llarg camí per recórrer en matèria d’igualtat efectiva entre homes i dones. Amb aquesta mobilització, Acció Feminista va voler tornar a visibilitzar les reivindicacions del moviment feminista al Principat i reclamar avenços legislatius que garanteixin els drets de les dones. Durant la marxa també es van sentir consignes com “Ja n’hi ha prou de sentir vergonya”, en referència a la necessitat de normalitzar el debat sobre els drets reproductius i trencar els tabús que encara persisteixen.