La incidència de la grip torna a superar el llindar epidèmic
El percentatge de mostres positives de la setena setmana de l'any ha estat de 8,57%
La incidència de la grip a Andorra ha tornat a superar el llindar epidèmic després de baixar la setmana passada, segons l’informe de vigilància dels virus respiratoris corresponent a la setmana 7 de la temporada 2025-2026, publicat pel ministeri de Salut. En concret, la taxa d’incidència de la grip se situa en 25,26 casos per cada 100.000 habitants, presentant un "petit augment" respecte a la setmana anterior.
Pel que fa a les infeccions respiratòries agudes (ARI), la taxa d’incidència és de 145,71 casos per cada 100.000 habitants, una xifra que es manté estable respecte a la setmana anterior. El grup d’edat més afectat continua sent el dels infants de 0 a 4 anys, mentre que en el cas de la grip, la franja amb més incidència és la d'1 a 4 anys.
La vigilància virològica indica que el 8,57% de les mostres analitzades durant la setmana han resultat positives. D’aquestes, el virus més freqüent ha estat el rinovirus/enterovirus (33,3%), seguit del virus de la grip A (25%), el virus VRS (16,67%) i el SARS-Cov-2, adenovirus i metapneumovirus amb un 8,33%.