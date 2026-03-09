CONFLICTE
Govern diu que el reglament del taxi no limita els professionals
Forné recorda que la normativa s’activarà amb la centraleta única
El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, va assegurar que el reglament que prepara el Govern per regular el sector del taxi no restringeix l’activitat dels professionals, tot coincidint amb el conflicte intern que viu l’Associació de Taxistes d’Andorra (ATA). “Nosaltres, dintre del nostre reglament, no limitem en cap cas que el taxista pugui treballar allà on li convingui”, va afirmar Forné, recordant que l’únic requisit que planteja l’executiu és que tots els taxis estiguin unificats dins d’una mateixa centraleta. “Simplement, el que demana el Govern és que hi hagi tots els taxis unificats dintre d’una centraleta”, va afegir.
Abel Rivera
El secretari d’Estat també va avançar que el reglament ja està elaborat i ha estat traslladat a les associacions per recollir aportacions. El text entrarà en vigor quan la centraleta única, que ha d’agrupar tots els serveis de taxi, estigui operativa. “Amb el compromís de fer la centraleta i que s’uneixin, traurem un reglament que ja tenim preparat”, va afirmar. La futura normativa regularà tant el servei de taxi com el dels vehicles de transport amb conductor (VTC). “Quan estigui en funcionament la centraleta única, publicarem aquest reglament”, va afegir.
Les declaracions del secretari d’Estat van coincidir amb l’assemblea extraordinària convocada per l’ATA, en què es preveia debatre l’expulsió de quatre taxistes per combinar el servei tradicional de taxi amb Uber. Forné va subratllar davant d’aquesta situació que el Govern no intervé en les decisions internes de les associacions del sector. “Tenim conveni amb l’ATI i l’ATA, però no entrem al que puguin resoldre les seves respectives juntes. Si després tenen alguna disputa interna, el Govern tampoc hi pot entrar”, va remarcar.