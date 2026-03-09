Successos
El conductor accidentat a Canillo va donar una taxa d'alcoholèmia d'1,14
El turista de 30 anys va marxar del lloc dels fets i es va entregar més tard a les dependències policials
El conductor que va patir un accident diumenge a la matinada a Canillo, va donar una taxa d'alcoholèmia d'1,14. El turista de 30 anys es va sortir de la via i va col·lidir amb la penya de la muntanya, provocant que els passatgers del cotxe, quatre joves, resultessin ferits. La policia va rebre l'avís a les 3.30 hores de la matinada, però quan va arribar al lloc dels fets, a la carretera General 2, el conductor havia marxat del lloc dels fets.
Redacció
L'home es va presentar a les dependències policials al voltant de les set del matí, quan se'l va detenir com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat col·lectiva i de quatre delictes contra la integritat física i moral per lesions per imprudència a les persones ferides en el sinistre.
La policia ha arrestat quatre persones més des de divendres. Són tres homes i una dona d’entre 31 i 49 anys que han estat controlats en diferents punts de la xarxa viària amb taxes d’alcoholèmia d’1,02 a 1,79.