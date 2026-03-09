SUCCESSOS
Accident amb quatre ferits a Canillo en direcció nord
Un accident de trànsit produït la matinada d’ahir va deixar quatre persones ferides a la carretera general 2 (CG-2), a Canillo, en direcció nord, en un punt situat després de la zona de les cascades de la parròquia. El sinistre es va registrar cap a les tres de la matinada. El conductor hauria perdut el control del vehicle, que es va desplaçar cap a un altre carril abans d’acabar encastant-se. En l’accident només s’hi va veure implicat un turisme amb matrícula espanyola, que també va patir danys materials a conseqüència de l’impacte. Arran del sinistre, els quatre joves que van resultar ferits van haver de ser atesos pels serveis d’emergència mobilitzats fins al lloc dels fets. La policia es va encarregar de gestionar la incidència i de regular la circulació mentre es retirava el vehicle accidentat.
