AFERS EXTERIORS
Rússia acusa Andorra de seguir “una línia destructiva” des del 2022
L’ambaixador al Principat lamenta el trencament de la “tradició” de neutralitat
L’ambaixador de Rússia a Andorra, Yuri Klimenko, fa un dur balanç de l’evolució de les relacions (ara nul·les) amb Andorra després de l’esclat de la guerra amb Ucraïna i que el Principat es posicionés contra la intervenció armada promoguda pel govern de Vladímir Putin per violar el dret internacional i se sumés a la política de sancions de la Unió Europea. En un text en resposta a preguntes del Diari, l’ambaixador fa una llarga justificació de l’acció del seu país contra els veïns –”operació militar especial o OME”, en les seves paraules– i és molt dur amb les decisions preses pel Principat qualificant d’”especialment lamentable” que es trenquessin unes relacions prèvies marcades per la cooperació i la bona sintonia i que “Andorra, sent un Estat sobirà, va violar voluntàriament la seva tradició centenària de neutralitat informal en política exterior i es va adherir a les restriccions antirusses de la UE”. “Aquesta línia destructiva, adoptada per les autoritats andorranes llavors, continua en l’actualitat”, denuncia.
La fi de l'"amistat"
Klimenko s’estén en les relacions diplomàtiques prèvies entre ambdós països, “tradicionalment amistoses i constructives”. Remarca que des que es van establir –el 13 de juny del 1995–, “els nostres països van intensificar la seva interacció en l’àmbit internacional, inclús en el si d’organitzacions mundials i regionals, els llaços bilaterals es van desenvolupar de forma constant, especialment en les esferes de la cultura i el turisme”. El representant diplomàtic es refereix a la iniciativa conjunta que va culminar amb el llibre Andorra i el poeta, un recull de l’obra de l’escriptor rus Maximilian Voloshin al votant de la visita al Principat el 1901. En l’àmbit turístic, destaca el conveni signat per ambdues parts el 2019 que suposava la supressió de la necessitat de visat per als nacionals d’ambdós països que viatjaven als respectius territoris. Klimenko recorda que llavors “prop de 40.000 turistes russos van visitar Andorra anualment”. Des del 2022 l’ambaixador denuncia “la política antirussa del Principat” i que “el posicionament actual d’Andorra respecte a Rússia es basa en narratives antirusses promogudes per la UE, com ho demostra l’adhesió del Principat a instruments pseudolegals per responsabilitzar Rússia per l’OME, la implantació de les normes de sancions de la UE en la legislació nacional, el suport polític al règim de Kíiv i la participació en ofensives retòriques contra Rússia dintre de l’OSCE”. En aquest escenari, sosté l’ambaixador, “ens veiem obligats a reconèixer la congelació pel Govern d’Andorra de facto de la cooperació bilateral en pràcticament tots els àmbits, inclús el diàleg polític en tots els nivells, fins i tot amb aquesta missió diplomàtica”.
L’ambaixador defensa el perquè de l’acció militar del seu país, que atribueix a una deriva ucraïnesa en contra de Rússia. Parla del “cop d’estat del 2014”. Aquell any va ser el de la destitució del president prorús Víktor Ianukóvitx i el de l’inici de la guerra al Donbàs, entre Ucraïna i separatistes prorussos. “L’Estat ucraïnès va començar a construir-se sobre la base d’una narrativa que negava tot allò rus, incloent-hi la identitat, la cultura i les tradicions de vastos territoris del sur i l’est del país”, sosté l’ambaixador, que denuncia “una repressió violenta de les protestes pel menyspreu als interessos legítims dels residents de les regions del sud-est”. “Fins al 2022, Rússia va fer tot el possible per resoldre la situació per mitjans pacífics i polítics. Tot va ser va”, assegura.
Klimenko defensa que l’inici de la guerra el 2022 se sosté sobre la Carta de les Nacions Unides: “Per protegir la població del Donbàs, desmilitaritzar i desnazificar Ucraïna i eliminar les amenaces a la seguretat de Rússia que emanen del seu territori. Rússia apel·la que la intervenció fa part del “dret a autodefensa individual i col·lectiva” però també assegura que el país “desitja com ningú superar aquesta crisi l’abans possible i començar a viure en pau i seguretat amb tots els països sense excepció”. Un pas en què considera clau les Nacions Unides “com un mecanisme clau per a la cooperació multilateral i per a la resposta als desafiaments mundials en condicions de la formació d’un nou ordre mundial multipolar”.
El futur
El representant diplomàtic del règim de Moscou advoca pel redreçament i inclús proposa el medi ambient com a àmbit de cooperació sobre les relacions amb el Principat. “Convidem els nostres col·legues d’Andorra a restablir la cooperació mútuament beneficiosa que vam tenir abans tant en el si d’organitzacions mundials, com al nivell bilateral”. Klimenko afegeix que pot ser “fructífera” una col·laboració en “l’àmbit de la protecció del medi ambient, sobretot dels ecosistemes de muntanya, que tinc entès que és bastant rellevant per a les autoritats andorranes”.