METEOROLOGIA
La pertorbació Regina es debilita i dona pas a més clarianes després de dies inestables
La pertorbació Regina començarà a debilitar-se i permetrà una millora progressiva del temps al llarg de la jornada, segons les previsions del Servei Meteorològic. El matí estarà marcat per l’obertura de clarianes després dels dies d’inestabilitat que han afectat el país. La situació, però, encara no serà completament estable i durant la tarda es mantindrà la possibilitat que es formin alguns ruixats puntuals, en un context de temps variable propi del tram final del pas de la pertorbació.
La reducció de la pols en suspensió present a l’atmosfera també serà un dels elements destacats del dia. L’aportació d’aquestes partícules es frenarà i s’anirà diluint progressivament amb el pas de les hores, fet que contribuirà a una millora de la visibilitat i de la qualitat de l’aire. Pel que fa al vent, bufarà feble i de component sud-est, sense que es prevegin ratxes destacables.
En els darrers dies, la pertorbació Regina ha marcat el temps al país amb una entrada destacada de pols en suspensió procedent del nord d’Àfrica, que ha deixat el cel enteranyinat i una qualitat de l’aire pitjor de l’habitual. L’arribada de precipitacions ha anat acompanyada en alguns moments de fang, a causa de la presència d’aquesta pols a l’atmosfera. Ara, amb el debilitament progressiu de la pertorbació, la situació tendirà a normalitzar-se.