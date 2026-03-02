Meteo
La pertorbació Regina portarà pols en suspensió i pluges amb fang al llarg de la setmana
La concentració d'aquestes partícules s’intensificarà demà i les precipitacions arribaran a partir de la segona meitat
La pertorbació Regina marcarà el temps dels pròxims dies amb una clara invasió de pols en suspensió que començarà a notar-se a partir d’aquesta tarda i que s’intensificarà de cara a demà, segons informa el servei meteorològic d'Andorra.
L’entrada d’aquesta massa d’aire carregada de partícules saharianes provocarà un cel enteranyinat i una qualitat de l’aire pitjor de l’habitual, amb una presència més destacada de pols en suspensió durant la jornada de dimarts.
De cara a la segona meitat de la setmana, la situació evolucionarà amb l’arribada de precipitacions que, a causa de la pols acumulada a l’atmosfera, podran anar acompanyades de fang.
Així doncs, el temps es mantindrà inestable els pròxims dies, amb un episodi que combinarà pols sahariana i pluges brutes, en un context meteorològic marcat plenament per la pertorbació Regina.