La força de la connectivitat
La xarxa de fibra òptica d’última generació i la capacitat de la infraestructura digital faciliten l’expansió d’aquest model laboral entre empreses i professionals del Principat en els darrers anys.
El teletreball s’ha consolidat al Principat gràcies a la qualitat de les infraestructures digitals i a la millora constant de la connectivitat. Aquest model laboral, que es va estendre arreu del món arran de la pandèmia de la covid-19 i l’avenç de les tecnologies digitals, va continuar guanyant presència també entre empreses i professionals del país. La possibilitat de treballar en remot permet a molts empleats flexibilitzar el lloc des d’on desenvolupen la seva activitat. Anton Òdena, que havia fet teletreball, va explicar que aquesta modalitat “li havia donat l’oportunitat de treballar des de diferents punts del territori”. Va relatar que havia arribat a exercir la seva feina des d’espais com el refugi de l’Illa o el Comapedrosa, així com a peu de pistes d’esquí.
El Principat ocupa la sisena posició mundial en velocitat de banda ampla fixa
Òdena va destacar que aquesta opció li havia permès “organitzar i compaginar” millor el seu estil de vida amb la feina, ja que podia decidir des d’on treballar en funció de les seves preferències. Però perquè el teletreball sigui viable és necessari disposar d’una connexió a internet estable i ràpida. Els operadors de telecomunicacions tenen un paper clau per garantir el bon funcionament de les eines digitals que utilitzen les empreses, com les videoconferències o les plataformes de treball col·laboratiu.
El responsable de telecomunicacions i sistemes d’Andorra Telecom, Enric Castellet, va explicar que el país disposava de fibra òptica a tot el territori, incloses les urbanitzacions, amb tecnologia d’última generació capaç d’arribar fins als 10 gigabits per segon. Aquesta capacitat es va assolir després de l’actualització de la infraestructura durant el 2025, quan la companyia va substituir el sistema anterior basat en tecnologia GPON per una xarxa combinada GPON + XGSPON. Castellet va remarcar que la xarxa del país es caracteritza per “una gran estabilitat i per un nombre d’incidències molt baix en comparació amb altres països europeus”. De fet, el rendiment de la banda ampla fixa del Principat se situava entre els més alts a escala mundial.
Dades d’Ookla, empresa especialitzada en serveis de diagnòstic d’Internet, confirmen que el Principat ocupava la sisena posició mundial en velocitat de banda ampla fixa, amb una mitjana de 211 Mbps de descàrrega i 96 Mbps de pujada. A més, l’Índex de Desenvolupament de les TIC situava Andorra el 2024 amb una puntuació de 88,8 sobre 100, una xifra que reflecteix el nivell de maduresa digital del país en àmbits com la connectivitat, l’ús de les tecnologies i la infraestructura. La connexió amb punts neutres a Espanya i França també permet establir enllaços directes amb grans empreses tecnològiques com Microsoft o Google. Aquest fet facilita que reunions virtuals o sessions de treball a través de plataformes com Google Meet o Microsoft Teams siguin més estables i amb menys latència.
Castellet va recordar que el 2020 es va ampliar la capacitat de la xarxa mòbil més d’un 50% i que es continua reforçant quan alguna línia s’aproxima al 80% d’ocupació. La infraestructura està dimensionada per absorbir pics de trànsit de fins a 120 gigues per segon, especialment durant les hores de més activitat. Les interrupcions del servei, segons el tècnic, són pràcticament inexistents, amb un temps anual sense connexió que se situa al voltant de 0,001 minuts. Aquest conjunt de factors també explicaria l’atracció que el país exerceix sobre els anomenats nòmades digitals. La qualitat de les telecomunicacions i la baixa latència de la xarxa esdevenen elements clau per a professionals que depenen d’una connexió ràpida i estable per desenvolupar la seva activitat.