El fons de reserva de jubilació supera els 2.000 milions
La rendibilitat de les inversions impulsa el creixement del patrimoni
El fons de reserva de jubilació va superar per primera vegada en la seva història la barrera dels 2.000 milions d’euros en actius, fet que consolida un nou màxim històric per a la guardiola destinada a garantir el sistema de pensions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). El creixement del patrimoni es va produir després d’un inici d’any positiu als mercats financers, que va permetre incrementar el valor dels actius del fons. Aquesta evolució va confirmar la tendència a l’alça registrada durant els darrers exercicis. El fons ja havia tancat l’any 2025 amb un patrimoni de 1.953,1 milions d’euros, fet que representava un increment de més de 130 milions respecte a l’any anterior i un nou rècord en aquell moment.
Agències
Els responsables del fons van destacar que el bon comportament dels mercats financers havia estat clau en aquesta evolució. Tant la renda fixa com la renda variable van registrar resultats positius, afavorits per un context internacional marcat per l’alleujament de la política monetària i per unes expectatives econòmiques relativament favorables. Pel que fa a l’estratègia d’inversió, el fons va mantenir una distribució orientada a preservar el capital i alhora obtenir rendibilitat a llarg termini. La major part dels actius es van concentrar en renda fixa i monetària, que representaven aproximadament més del 60% de la cartera, mentre que prop d’un terç corresponia a renda variable i la resta a altres tipus d’actius. Els responsables del fons també van recordar que un dels objectius principals de la seva gestió és superar la inflació a mitjà i llarg termini per preservar el poder adquisitiu de les pensions.