Els experts destaquen el català com un actiu estratègic per a les empreses
Una taula rodona de l’EFA defensa que la llengua reforça la identitat corporativa
El paper del català en l’àmbit empresarial va centrar ahir el debat en un esmorzar organitzat per l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), on empresaris i experts van defensar que la llengua pròpia del país pot esdevenir un element clau tant per reforçar la identitat corporativa com per generar valor econòmic. Durant la trobada, els participants van coincidir a assenyalar que l’ús del català en el món de l’empresa no només té una dimensió cultural, sinó que també pot aportar avantatges competitius i millorar la relació amb el client.
A la taula rodona hi van participar el director del Congrés de Cultura Catalana, Esteve Plantada; la directora de Cultura Activa, Maria Cucurull; l’economista i consultor d’estratègia, Ferran Piqué; l’economista Laura Llussà; la responsable de recursos humans del centre d’oci Unnic, Marina Llompart, i la membre de la Junta Directiva de l’Empresa Familiar Andorrana, Maria Creus. Els ponents van compartir la seva visió sobre el paper del català dins l’activitat empresarial i sobre les oportunitats que pot generar per a les companyies.
Tots els ponents van assenyalar que promoure el català en l’activitat econòmica pot tenir efectes positius més enllà de l’àmbit estrictament empresarial. Reforçar-ne la presència pot contribuir tant a la cohesió social com a la consolidació d’una identitat econòmica pròpia, alhora que ajuda a projectar una imatge de país amb personalitat i arrelament. També van remarcar que la llengua pot esdevenir un element de valor per a les empreses del país.
Els participants també van coincidir que aquest ús del català és compatible amb la necessitat de les empreses d’adaptar-se a un entorn internacional. Van remarcar que la convivència amb altres llengües és habitual en el món empresarial.