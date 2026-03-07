LLENGUA
L'Empresa Familiar Andorrana defensa el català com a senyal d’identitat i valor afegit
L'economista Maria Creus afirma que mantenir la funcionalitat de la llengua és essencial per la seva supervivència
"Una llengua, quan no es fa servir ni a casa ni als negocis ni quan firmes contractes, s’acaba morint. Hem de repulsar la llengua catalana als negocis i tancar tractes, parlar amb els clients tot això en català i fer-ho amb orgull". Així ho ha defensat l'economista Maria Creus, membre de la Junta Directiva de l'Empresa Familiar Anorrana (EFA) durant la jornada 'El català al món dels negocis', coorganitzada pel Congrés de Cultura Catalana i Cultura Activa.
Creus ha recordat també el llegat històric de la seva família, ja que és neta d’Òscar Ribas Reig, excap de govern d’Andorra durant dues legislatures. El 28 de juliol de 1993 el seu avi va pronunciar davant l’Assemblea General de les Nacions Unides el primer discurs en català oficial. "Va ser un discurs molt emotiu, un moment històric i va ser tota una declaració d’identitat cultural i lingüística davant de tot el món". Creus subratlla que el seu avi va parlar català "no per protocol sinó per convicció", recordant que l’idioma oficial del país és "una llengua viva, digna i que mereix estar a tots els espais, i un d’aquests espais és el negoci".
Desde l'EFA, Creus ha destacat tres punts clau sobre el català al món empresarial. En primer lloc, el català és un clar signe d’identitat i de cultura corporativa, donat que "la majoria de les empreses associades a l’Empresa Familiar Andorrana van ser creades quan el català era l’idioma del dia a dia, i això forma part dels seus valors". "No hem de renunciar al nostre signe d’identitat", ha reivindicat.
En segon lloc, és un valor afegit mesurable, ja que parlar català amb els clients genera proximitat i confiança, perque "quan entres a un comerç o a un restaurant i t’atenen en català et sents com a casa, genera confiança i és un clar símbol de fidelització". I, finalment, Creus subratlla que mantenir la funcionalitat de la llengua és essencial per la seva supervivència i per la coherència de les empreses andorranes. El català és un actiu cultural i empresarial, un símbol d’identitat i una eina per reforçar la competitivitat i la fidelització dels clients.