DISPOSITIU
Operació amb França contra el contraban de tabac a Porta
Vuit policies andorrans i tres francesos van efectuar diversos controls de carretera i patrullatges a peu a la zona fronterera
Una patrulla conjunta formada per gendarmes francesos i vuit agents de la policia andorrana va comissar tabac de contraban a la zona fronterera amb Andorra. L’operació, realitzada en el marc de la cooperació entre els dos països per combatre el contraban, va permetre recuperar un total de 100 cartons de cigarretes, amb un valor aproximat de 13.000 euros al mercat francès.
Segons informa el diari francès L’Indépendant, l’actuació es va dur a terme mitjançant una patrulla mixta integrada per tres gendarmes de la comunitat de brigades de Bourg-Madame i vuit agents de la policia andorrana. Aquesta acció forma part dels dispositius conjunts impulsats arran dels acords intergovernamentals entre França i Andorra per reforçar la vigilància a la frontera.
Durant diverses hores, els agents van efectuar controls de carretera i patrullatges a peu a la zona fronterera per observar els moviments dels contrabandistes. A partir d’aquestes observacions, els cossos de seguretat van poder localitzar un amagatall a la neu, al terme municipal de Porta, on es trobaven els 100 cartons de cigarretes.
El comandant de la companyia de gendarmeria departamental de Prades, el cap d’esquadró Paul Richaud, va explicar que el contraban de tabac continua sent una problemàtica recurrent en aquesta zona de muntanya. Els contrabandistes aprofiten sovint la proximitat de la frontera per moure’s entre els dos països i evitar els dispositius policials.
Mercaderia destruïda
La mercaderia comissada va ser destruïda per les autoritats. Les forces de seguretat han assegurat que la cooperació entre França i Andorra continuarà intensificant-se per combatre aquestes activitats il·legals i reforçar la seguretat a la zona fronterera.