SUCCESSOS
Intervenen 117 quilos de tabac amagats a 2.300 metres al Pas
Els duaners dels Pirineus Orientals van intervenir diumenge passat un total de 117 quilos de tabac procedent d’Andorra que estaven amagats a 2.300 metres d’altitud, a l’altura del Pas de la Casa, en territori francès, segons la direcció regional de duanes de Perpinyà.
L’operació es va dur a terme després d’una llarga fase de vigilància en zona de muntanya. Els agents van localitzar un amagatall utilitzat per contrabandistes per ocultar la mercaderia i va ser traslladada fins al punt duaner, tot i que no s’han comunicat detencions fins al moment.