Intervenen 117 quilos de tabac amagats a 2.300 metres al Pas

El tabac decomissat per la policia al Pas de la Casa.

El tabac decomissat per la policia al Pas de la Casa.Duaners de Perpinyà.

Els duaners dels Pirineus Orientals van intervenir diumenge passat un total de 117 quilos de tabac procedent d’Andorra que estaven amagats a 2.300 metres d’altitud, a l’altura del Pas de la Casa, en territori francès, segons la direcció regional de duanes de Perpinyà.

L’operació es va dur a terme després d’una llarga fase de vigilància en zona de muntanya. Els agents van localitzar un amagatall utilitzat per contrabandistes per ocultar la mercaderia i va ser traslladada fins al punt duaner, tot i que no s’han comunicat detencions fins al moment.

