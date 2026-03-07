REFORMA DEL CODI PENAL
OnlyFans serà considerat prostitució
S’ampliarà el concepte de comerç sexual a les conductes eròtiques remunerades a internet
La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, va anunciar ahir que el Govern preveu aprovar la setmana vinent la reforma del Codi Penal, una modificació que inclourà la prostitució en línia dins del concepte legal de prostitució. La iniciativa respon a recomanacions internacionals, especialment en matèria de lluita contra el blanqueig de diners, i també incorpora noves mesures per reforçar la protecció davant la violència digital.
La ministra va afirmar que el nou text també introduirà la responsabilitat penal de les persones jurídiques i adaptarà la legislació a noves realitats digitals. “La setmana que ve, com a màxim l’altra, passarem a aprovació pel Govern”, va indicar. Un dels canvis destacats de la reforma és l’actualització de la definició de prostitució per incloure les conductes sexuals remunerades que es produeixen a través d’internet. Va recordar que el Govern va encarregar un informe arran del fenomen de plataformes com OnlyFans per determinar si aquestes activitats podien ser considerades prostitució. L’informe, segons va detallar, va concloure que sí que es podia equiparar quan hi ha interacció sexual i una remuneració econòmica. “A través de la modificació del Codi Penal es modifica el concepte de prostitució per incorporar totes les conductes sexuals quan hi ha interacció i hi ha una remuneració”, va explicar.
NACIONAL
OnlyFans assegura que no és prostitució
Redacció
“La prostitució digital no podrà tenir lloc aquí i, si mai tingués lloc, s’aplicaran sancions”
La titular de Justícia i Interior va remarcar que aquest canvi permetrà reforçar la protecció dels menors i de les persones vulnerables davant conductes sexuals prohibides en l’àmbit digital. En aquest sentit, va defensar que la reforma contribuirà a millorar la resposta davant situacions de violència digital.
Molné també va recordar que la prostitució ja està prohibida a Andorra a través de la Llei de seguretat pública, que sanciona la sol·licitud de serveis sexuals remunerats. Amb la reforma, aquesta prohibició també s’estendrà a l’entorn digital. “És una conducta que no podrà tenir lloc aquí, a Andorra, i, si mai tingués lloc, s’aplicaran sancions”, va afirmar. La ministra va precisar que la reforma no modifica el tipus de sanció previst, ja que es continuaran aplicant multes per infracció administrativa. El canvi, segons va dir, consisteix únicament a ampliar el concepte existent perquè també inclogui la prostitució en línia i la sol·licitud de prestacions sexuals remunerades a través d’internet.