OnlyFans assegura que no és prostitució

La polèmica suscitada arran de les declaracions de la secretària general de l’Institut Andorrà de la Dona (IAD), Judith Pallarés, i de l’Associació de la Dona (ADA), que titllaven OnlyFans de prostitució, ha traspassat les fronteres institucionals i ha arribat fins a la mateixa plataforma. OnlyFans ha defensat la seva activitat, rebutjant frontalment que es pugui considerar prostitució, ja que, segons l’empresa, no hi ha cap mena de contacte físic entre les persones. Asseguren que totes les activitats que es duen a terme a la plataforma són en línia, consensuades i generades pels mateixos usuaris, que tenen el control absolut sobre el contingut que comparteixen.

L’empresa afegeix que “eliminem qualsevol contingut que promogui reunions a la vida real”, reforçant així la idea que no es tracta de serveis presencials. També destaquen que els creadors tenen plena autonomia sobre el que decideixen publicar i sobre els beneficis econòmics que n’obtenen. D’aquesta manera, OnlyFans defensa que la seva activitat es basa en tres pilars fonamentals: la seguretat, el consentiment i l’autonomia personal.

Per contra, Pallarés, en una entrevista al programa Parlem-ne, de Diari TV, va mantenir una posició crítica. Va expressar que l’activitat a OnlyFans es pot considerar una forma de prostitució perquè implica “un intercanvi econòmic a través de la difusió virtual del propi cos”, una pràctica que, segons ella, vulnera la legislació andorrana. En aquest sentit, va recordar que “la normativa que tenim a Andorra prohibeix la prostitució” i que, per tant, “la llei s’hauria d’aplicar” quan es detectin aquestes activitats.

La plataforma respon a les acusions fetes des d'Andorra

L’afirmació ha generat debat polític i jurídic, fins al punt que la qüestió ha arribat al Consell General i al mateix Govern. La ministra d’Interior i Justícia, Ester Molné, va anunciar que s’està elaborant un estudi per determinar si el contingut sexual de la plataforma OnlyFans pot ser equiparat a la prostitució tradicional. La ministra va respondre a una pregunta formulada per la consellera general Núria Segués, que demanava si era possible denegar l’entrada al país a persones que volguessin generar aquest tipus de contingut.

Molné va descartar, de moment, la possibilitat de denegació selectiva, però va subratllar que “sí que es valorarà l’activitat”. Va afegir que OnlyFans és “un servei pornogràfic en línia” i que, tot i no incloure contacte físic, pot tenir implicacions sobre els drets de les persones.