ESTADÍSTICA
Les prestacions per fills a càrrec baixen un 4,2% i se situen en 138
El nombre de sol·licituds de prestacions per fills a càrrec presentades el tercer trimestre del 2025 ha estat de 138, un 4,2% menys respecte al tercer trimestre del 2024, quan se’n van presentar 144, segons les dades publicades ahir pel departament d’Estadística. D’aquestes, el 71% han estat resoltes favorablement i el 19,6% s’han desestimat, mentre que el 9,4% s’han arxivat.
Per sexe, les dones han estat les principals beneficiàries de les prestacions favorables (80,6%). Per edat, el 95,9% tenen entre 25 i 60 anys, i majoritàriament són de nacionalitat andorrana (38,8%) i portuguesa (25,5%). Un 57,1% dels beneficiaris han residit sempre al Principat o fa més de 20 anys que hi resideixen. Quant a l’estat civil dels beneficiaris de la prestació, la majoria són casats (35,7%) o solters (27,6%).
Les famílies que més ajuts han rebut són les monoparentals (48%) i, quant al col·lectiu, la gran majoria dels beneficiaris han estat els adults (94,9%). Pel que fa al nombre de fills a càrrec, predominen les famílies que tenen un fill a càrrec amb el 46,9% del total d’ajuts, seguides per les famílies amb dos fills a càrrec amb el 36,7%. D’altra banda, Andorra la Vella és la parròquia on més ajuts s’han atorgat (42,9%).
Finalment, durant el tercer trimestre del 2025 s’han denegat 27 sol·licituds d’ajut. El principal motiu de denegació de les sol·licituds ha estat superar el LECS familiar, amb un 77,8%.