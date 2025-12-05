Estadística
Govern atorga 132 prestacions per a fills a càrrec el segon trimestre
Les peticions han disminuit un 7% respecte el mateix període de l'any passat
El nombre de sol·licituds de prestacions per fills a càrrec presentades el segon trimestre del 2025 ha estat de 174, un 7% menys respecte al segon trimestre del 2024, quan se'n van presentar 187. L'informe d'Estadística detalla que del total, un 75,9% (132) s'han resolt favorablement, mentre que un 14,9% han estat desestimades, s'han arxivat un 4,6% i es troben amb manca de documentació un 2,3%. Segons les dades, les dones són les que han rebut majoritàriament les prestacions favorables fins a un 76,5%.
Per edat, el 98,5% dels beneficiaris tenen entre 25 i 60 anys i un 31,8% d'aquests són de nacionalitat andorrana, situant-se per davant dels espanyols que representen un 26,5%. Un 48,5% dels beneficiaris han residit sempre al Principat o durant més de vint anys. Les famílies que més ajuts han rebut són les que tenen 1 fill a càrrec, amb el 67,4% del total d'ajuts, seguides per les famílies amb 2 fills a càrrec, amb el 47,7%.
296 sol·licituds d'ajuts econòmics ocasionals
El nombre de sol·licituds d'ajuts econòmics ocasionals han estat de 296 durant el segon trimestre del 2025, segons les dades publicades per Estadística. D'aquestes un 98% (290) han estat resoltes favorablement, la qual cosa ha implicat concedir ajuts per un import total de 819.169,63 euros. Els ajuts han estat concedits a 271 llars i han beneficiat a 460 persones, amb un import anual mitjà per llar de 3.022,77 euros.