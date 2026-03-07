MÚSICA
Ian Moya no torna a 'Eufòria' després de la gala del relleu
El participant andorrà ha obtingut el 8% dels més de 600.000 vots emesos pel públic
El jove cantant canillenc Ian Moya no tornarà al concurs musical Eufòria després de la gala de repesca celebrada ahir. El participant andorrà ha obtingut el 8% dels més de 600.000 vots emesos pel públic, un resultat insuficient per recuperar la seva plaça al programa. La repesca ha estat finalment per a la concursant Aida Royes, que ha aconseguit el 35% dels vots i, d’aquesta manera, torna a formar part del concurs.
NACIONAL
Ian Moya opta a tornar a ‘Eufòria’ amb "la gala del relleu"
Redacció
Moya havia estat eliminat del programa fa unes setmanes després de la quarta gala. En aquella actuació va interpretar la cançó Mon Amour Go Home, una peça del grup Fades i de la cantant Maria Jaume. Amb la gala de repesca, el concurs oferia a un dels participants eliminats l’oportunitat de tornar a la competició. Tot i aquesta segona oportunitat, el jove cantant andorrà no ha aconseguit el suport necessari del públic per reincorporar-se al programa.